ASCOLI PICENO – Nuovi fondi per il bando dedicato al contrasto della deindustrializzazione, strumento

fondamentale per favorire il rilancio economico e occupazionale del territorio. L’incentivo

sostiene gli investimenti di imprese manifatturiere per il potenziamento e la

riqualificazione di unità produttive esistenti (o l’avvio di nuove) nei territori comunali di

competenza del Piceno Consind . Ci sono 20 milioni di euro a disposizione. Il bando, in

uscita dopo il periodo estivo, è gestito da Invitalia e promosso dal Dipartimento per le

politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli incentivi

devono comprendere iniziative a favore della ristrutturazione o realizzazione

dell’immobile dove l’attività è svolta, ammodernamento e ampliamento per innovazione

di prodotto e di processo di attività industriali, incluse le innovazioni tecnologiche e quelle

volte alla digitalizzazione dei processi, gli investimenti immateriali, la conversione di

attività produttive a significativo impatto ambientale verso modelli di maggiore

sostenibilità economica e ambientale e l’avvio di nuove attività produttive. Sono

ammissibili i costi sostenuti dall’8 maggio 2024 fino al 31 dicembre 2028, per l’acquisto di

macchinari, impianti, arredi, attrezzature e beni (anche immateriali), opere murarie e

opere impiantistiche e strumentali inerenti a specifici ambiti. I soggetti beneficiari devono

essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese e non essere in stato di

liquidazione o fallimento.

“Il Governo ha voluto riconoscere un’attenzione particolare a quelle zone della Valle del

Tronto che devono fare i conti con la Zes sud. Un’iniziativa che si aggiunge al progetto Next

Appennino e ne rappresenta una continuazione. Senza fretta e senza sosta si continua così

ad alimentare una serie di progetti di sviluppo a favore della vallata del Tronto, un’area

che può diventare un punto di riferimento del cratere che sta uscendo dall’emergenza

sisma. Si tratta di una misura rivolta principalmente alle imprese già esistenti, per

sostenerle e rafforzarle nel contesto attuale. Parallelamente, stiamo intervenendo anche

sul fronte della nuova imprenditorialità attraverso strumenti previsti nel Decreto Coesione,

così da favorire la nascita di nuove realtà produttive. Inoltre, sono in costante contatto con

l’ Aubac che sta procedendo all’aggiornamento del piano di assetto idrogeologico. I dati

aggiornati che stanno emergendo da questo lavoro sono estremamente precisi e

rappresentano un valore importante per il territorio: permettono di individuare con

maggiore accuratezza le zone a rischio e di ridefinire una mappa utile anche alla

pianificazione dello sviluppo locale e alle strategie delle imprese. Ringrazio il presidente

Acquaroli, sempre attento alle esigenze del territorio piceno.” ha dichiarato il Commissario

alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli.

L’assessore regionale alle attività produttive Andrea Maria Antonini: “E’ un’occasione

importante per le aree di confine che sono sofferenti con il confinante Abruzzo e con l’area

Zes. Rappresenta un sostegno importante per la filiera produttiva. Sono tutte azioni che si

compenetrano, è tutto un sistema che si muove in maniera organica”.

Il presidente di Confindustria Ascoli Simone Ferraioli: “Credo che ci sarà una risposta

entusiastica da parte delle imprese. La provincia di Ascoli resta quella con maggiore

presenza di aziende multinazionali di tutte le Marche, oggi è un’area vivacissima che

necessiterebbe di ulteriori spazi fisici, c’è anche bisogno del contributo pubblico per

avviare progettualità importanti”.

Il Presidente della Camera di Commercio Marche, Gino Sabatini: “E’ fondamentale avere

collaborazioni e interlocuzioni come in questo caso. Siamo felici di essere presenti e

sostenere il mondo delle imprese, bisogna mettere risorse sul territorio per sostenere la

nostra manifattura”.

Il Direttore generale del Dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud, Riccardo

Monaco: “E’ una misura in continuità con quella precedente, siamo già a buon punto dal

punto di vista attuativo, siamo pronti ad attivarci subito. Ci attiveremo velocemente per

l’attuazione di questa misura”.

Il Responsabile Area Incentivi e Innovazione di Invitalia, Luigi Gallo: “Tante risorse per

poter continuare a crescere, siamo lieti di annunciare questa ulteriore disponibilità che

segue una domanda importante dalle imprese del territorio che, nonostante le tensioni

geopolitiche, vogliono continuare ad investire. I progetti visti fino ad oggi riguardano il

rafforzamento della capacità produttiva delle imprese, progetti che riguardano

l’innovazione, una leva necessaria per la competitività”.

Il sindaco di Ascoli Piceno e Presidente ANCI Marche Marco Fioravanti:” Il progetto si

sposa con il disegno del Commissario alla ricostruzione, una visione strategica che entra

nei territori e punta alla rigenerazione di un modello di sviluppo economico. È

un’iniziativa che stimola investimenti in una provincia che punta ad essere sempre più

centrale nel Centro Italia”.

