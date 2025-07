ASCOLI PICENO – Nel pomeriggio di martedì 1 luglio, alle ore 16, presso la sala stampa dello stadio Del Duca, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà dell’Ascoli Calcio. Qualche giorno fa Ferinvest Italia S.r.l. ha ceduto l’intera partecipazione azionaria detenuta in Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. in favore di Passeri Impresa S.r.l. e Alo & Partners S.r.l., che hanno acquistato il 50% ciascuna del capitale sociale dell’Ascoli Calcio. Bricofer Group S.p.A. ha concluso l’accordo pluriennale di sponsorizzazione, in qualità di sponsor del Club, per le prossime stagioni sportive.

Giovedì sarà presentato il nuovo allenatore Tomei. Per il Ds Patti due anni di contratto con il club bianconero.

Bernardino Passeri:”La mia infanzia l’ho passata a Montegallo e ho rivissuto delle sensazioni che è difficile provare, ho sentito veramente una bella sensazione nel tornare qui poi per alcune circostanze sono uscito dal progetto Ascoli. Si è riaperta una possibilità che ho sentito come un dovere. Abbiamo visto cadere squadre molto blasonate, e ho vissuto questa situazione come una missione contro tutti è tutto. È la mia passione è come sentirmi a casa. Faccio tutto con estrema passione”.

“A oggi il calcio è fallimentare dai vertici alle basi. Impensabile che quello che muove milioni di italiani sia fallimentare. Significa che quello che si è creato intorno al calcio è sbagliato. Sono amministratore unico per avere tutte le responsabilità e togliere l’alone di alibi”.

“Ho incontrato gli Ultras e ho detto che ci vuole unione di intenti, tra tutti. Non ho bisogno di dimostrare niente, ma se ho fatto questa scelta è solo perché lo sento dentro una sfida per me. Sono tifoso e me lo sento. Il calcio è serietà, professionalità e lavoro. Rispondo io per tutti, ci metto la faccia”.

Andrea Londoño:” Sono emozionata, sono qua per aggiungere bontà e bellezza a questo sogno, per creare valore aggiunto al territorio. Sono nata in Colombia, la passione per il calcio ci unisce come popolo e porterò un bagaglio di conoscenze sulla tecnologia”.

Andrea Passeri:”Attraverso Distretti sport mi occuperò di tutta la parte sportiva per dare continuità al progetto, dalle giovanili, al territorio fino alla prima squadra. Vogliamo fare un progetto coerente e continuo, credo in una filosofia di gioco che sia di formazione, per dare un sogno anche a chi cresce dal setto giovanile, indossare la maglia della prima squadra. Obiettivo per i ragazzi di crescere nel calcio. Lavoriamo con molte società giovanili per lo scouting. Abbiamo una rete di affiliati anche con l’Empoli e con altre realtà professionistiche e non solo per creare un network sostenibile. Giocatori adatti al gioco, per creare un percorso credibile”.

Il DS Matteo Patti:”Vogliamo essere trasparenti. Ci sarà da sgomitare anche contro dei meccanismi consolidati. Sarò qui a disposizione dando e cercando di fare un modo che le linee guida vengano seguite”.

“Sono in corso le valutazioni sulla prima squadra. L’idea è che dobbiamo normalizzare le cose rispetto agli equilibri. Tanti ragazzi dalla Be sotto contratto, qualche ragazzo preso per la categoria e giovani frettolosamente messi in prima squadra. Non dico che è stato fatto un lavoro inadeguato. Il futuro è l’adattamento alla categoria.

