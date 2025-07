ASCOLI PICENO – Un’area attrezzata al Pennile di Sotto riservata alla sosta di camper. Sono in corso i lavori per la realizzazione di un’opera molto importante in ottica turistica, considerando il numero di persone che arriva in città a bordo di caravan e autocaravan. L’intervento avrà un costo complessivo di 370.000 euro, finanziati tramite il Fondo sviluppo e coesione – FSC 2021-2027 – Finanziamento CIS Aree Sisma, e prevede due lotti funzionali: con il primo, relativo ai lavori in corso di esecuzione, si andrà a realizzare un’area attrezzata per la sosta, dimensionata per 12 stalli, e un chiosco per servizi (per e-bike e camper), nonché di tutte le opere necessarie per renderla funzionale.

“Abbiamo deciso di intervenire per dotare la città di un servizio molto importante e attualmente carente, come quello dell’area camper” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. “Con questo nuovo spazio attrezzato daremo risposta alle tante richieste dei camperisti che regolarmente arrivano numerosi nella nostra città, valorizzando – al tempo stesso – anche il progetto ‘GABA’: la volontà è quella di migliorare l’accoglienza e l’offerta turistica, per essere sempre di più una città a misura di visitatore”.

Ogni quattro stalli verrà installata una colonnina di servizio per l’approvvigionamento e la ricarica di energia elettrica.

“Il progetto – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Cardinelli – prevede limitate opere edili e di urbanizzazione, necessarie per realizzare le aree attrezzate riservate alla sosta, l’area verde attrezzata, il chiosco per i servizi bike, i bagni e le docce. Come Amministrazione abbiamo l’obiettivo di dotare Ascoli di servizi che siano efficienti e allo stesso tempo rispondenti alle richieste di cittadini e turisti”. L’area sarà accessibile da una strada centrale interna che, immettendosi direttamente sulla rotatoria di via Costantino Rozzi, permetterà di collegare gli stalli a est del lotto con i vari servizi posti a ovest, nonché con le aree verdi attrezzate distribuite in maniera diffusa su tutta l’area.

