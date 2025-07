Bici in Cri, torna ad Ascoli il servizio per contrastare il gran caldo

Tutto questo è possibile grazie ai volontari e all’utilizzo di bici elettriche e con il continuo contatto telefonico con la Centrale Operativa del 112/118. Questa simbiosi da modo ai volontari di essere velocemente nel luogo dell’emergenza, anche nelle caratteristiche rue della città, dove l’ambulanza avrebbe grosse difficoltà di accesso.

I volontari saranno muniti di zaino di primo soccorso e di Defibrillatore Dae per poter efficacemente mantenere i parametri vitali dell’infortunato.

Questo sodalizio nato nel 2015 tra la Croce Rossa locale ed il Comune di Ascoli Piceno è stato promotore di analoghi servizi creati poi da altri Comitati Cri in varie parti di Italia e non si è fermato nemmeno nell’estate del 2020, in piena pandemia, nel rispetto delle nuove normative di sicurezza.

Anche un risvolto sociale in quanto da vari anni, molte persone tra cui diversi anziani che rimangono soli in città, attendono i volontari per un sostegno sociale, e con la scusa della misurazione di pressione e saturazione, anche di fare una chiacchierata tra “amici”. Senza trascurare il risvolto ecologico del servizio totalmente CO2Free e a zero impatto inquinante.

La novità di quest’anno è il supporto del servizio di BiciinCri in concomitanza dei mercati settimanali del mercoledì e del sabato, ed in occasione di alcune manifestazioni di forte affluenza di turisti e di fedeli, come nella giornata del 5 agosto, durante le celebrazioni eucaristiche dedicate alla festività del Patrono della città, Sant’Emidio.

Maggiore risalto sarà poi dato nei luoghi dove gli anziani si riuniscono per fuggire alla calura, come alcune piazze di quartieri non situati nel centro storico.