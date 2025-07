ASCOLI PICENO – Un’esperienza unica, il 4 e 5 luglio scorsi, per 100 giovanissimi tra i 7 e i 15 anni piceni e delle Marche, ma anche di tante altre regioni italiane, che hanno partecipato a due uscite alla scoperta della natura con una guida d’eccezione: il noto conduttore televisivo della Rai, nonché divulgatore e scrittore, Massimiliano Ossini che ha trascorso due intense giornate organizzate nei centri “La Mia Estate – Giocamondo”, partecipando ad escursioni, attività nei boschi e momenti di condivisione, mettendosi a disposizione dei ragazzi e rispondendo a tutte le curiosità.

Massimiliano Ossini, esperto e amante della montagna e della natura in genere, non solo ha regalato ai numerosi partecipanti, nei centri di Viterbo e Roccaraso, momenti di socialità, educazione e divertimento, camminando con loro lungo i sentieri e in mezzo ai boschi, ma ha anche raccontato storie e aneddoti legati al valore e al rispetto dell’ambiente ricordando l’importanza di fare squadra e anche evidenziando il valore di esperienze come quelle dei Summer Camp di Giocamondo ispirate al motto “Chi viaggia, impara”.

Un’iniziativa dai grandi valori esperienziali ed emozionali per i giovanissimi partecipanti, anche piceni e marchigiani, che ricorderanno a lungo l’esperienza vissuta, accompagnati da Natalia Di Andrea, responsabile commerciale della Giocamondo scpsa, e Simone Bruschetti, manager del servizio “Summer Camp La Mia Estate”.

“Avere Massimiliano Ossini con noi – sottolinea Natalia Di Andrea – è stato un vero privilegio: ho potuto osservare da vicino la sua capacità di entrare in sintonia con i ragazzi, di ascoltarli, spronarli e farli sentire protagonisti ad ogni passo. È stato bellissimo vedere come si sono lasciati coinvolgere rispondendo con energia e curiosità, trasformando le escursioni in un momento di condivisione autentica. Esperienze come queste ci ricordano quanta forza ha la Giocamondo nel far crescere legami veri, trasmettere valori e far vivere ai ragazzi giornate che resteranno dentro di loro. Nostro obiettivo è continuare a camminare insieme su questa strada».

