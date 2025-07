MONTELEONE – Dopo cinque anni a Rapagnano e uno a Grottazzolina, la 7° edizione di Rghiro, la Randonèè attraverso i Monti Sibillini, si disputerà, quest’anno, il 19 luglio, con partenza e arrivo a Monteleone di Fermo sotto l’egida del CSI. Il tutto è stato ratificato dal Presidente di Rghiro Marco Frattaroli e dal sindaco di Monteleone Marco Fabiani.

Quattro saranno i percorsi classici: il Corto di 88 km, il Medio di 128 km, il Lungo di 159 km e il Rando di 219 km. La novità di quest’anno è rappresentata dal tracciato Gravel in sterrato dove tutti i partecipanti potranno usufruire degli stessi ristori degli altri.

“Un appuntamento importante anche per il nostro territorio – ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Ascoli, Nico Stallone – con gli atleti che transiteranno in alcuni Comuni della nostra provincia. Nell’anno in cui Ascoli è Città Europea dello Sport crediamo sia fondamentale sostenere eventi come questo, che uniscono i territori, danno impulso all’attività sportiva e contribuiscono alla promozione delle aree interne”.

Otto saranno i ristori: San Ginesio, Piane di Ragnolo, Amandola, Montemonaco, Uscerno, Castel San Pietro, Montefalcone Appennino e l’aperitivo con olive fritte all’ascolana a Monteleone di Fermo. Durante il percorso, sulle salite più dure ci sarà il rinfresco idrico per combattere la calura con birra e sali minerali.

Partenza alla francese con la finestra che si aprirà alle ore 5.00 fino alle ore 9.00.

