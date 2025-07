ASCOLI PICENO – Un altro trionfo.

Luca Innocenzi ha vinto per il sestiere di Porta Solestà la Quintana di Ascoli Piceno, corsa il 12 luglio in onore della Madonna della Pace.

Al termine, il Magnifico Messere, il sindaco Marco Fioravanti, ha consegnato in premio al cavaliere e al sestiere gialloblu il palio realizzato per l’occasione dall’artista ascolano Gabriele Viviani. Al portacolori solestante è andata anche la lancia in memoria del compianto cavaliere ascolano Gianluca Ciannavei.

Una vittoria netta quella di Innocenzi che in sella ad Aube Boreale, ha vinto ad Ascoli per la 19esima volta, regalando a Solestà il Palio numero 37.

Questa la classifica finale: Innocenzi di Porta Solestà ha vinto con 1998 punti, davanti a Lorenzo Melosso di Porta Romana (1958), Adalberto Rauco di Porta Maggiore (1920), Mattia Zannori di Porta Tufilla (1868), Tommaso Finestra di Sant’Emidio (1854) e Davide Dimarti della Piazzarola (1766).

La Giostra è stata preceduta dal corteo storico composto da circa 1300 figuranti in costume del Quattrocento che ha attraversato il centro storico per arrivare fino allo Squarcia.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.