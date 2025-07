ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Provinciale ha firmato la convenzione con la Regione Marche per la realizzazione dell’intervento denominato “Intervalliva del Piceno” volto all’ammodernamento della viabilità della S.P. 43 Mezzina con riguardo al I° stralcio del IV° lotto. Il provvedimento è stato già trasmesso alla Regione Marche dando così avvio alla progettazione preliminare dell’infrastruttura il cui soggetto attuatore è la Provincia.

“Con la firma della convenzione si concretizza un tassello fondamentale per il miglioramento di una infrastruttura strategica per il sistema della mobilità locale del Piceno e delle aree interne di vari comprensori – dichiara il Presidente della Provincia Sergio Loggi – e si porta a compimento un obiettivo fondamentale nonostante le difficoltà operative legate al complesso processo di risanamento economico dell’Ente. Il risultato conseguito ‘smentisce’ inoltre le notizie inesatte e incomplete precedentemente circolate – prosegue Loggi – e conferma il positivo impegno che la Provincia sta portando avanti da tempo in sinergia con il Comune di Offida per il completamento dell’iter tecnico amministrativo della Mezzina. Ringrazio – conclude Loggi – il Rup designato per la realizzazione dell’opera Ing. Gianluigi Capriotti e tutti i tecnici del Servizio Viabilità dell’Ente impegnati a realizzare l’intervento”.

L’intervento prevede la sistemazione dell’arteria Mezzina nel tratto compreso dal km 8+335 al km 9+500, che dalla Vecchia Fornace di Offida conduce fino all’incrocio con la circonvallazione per un investimento complessivo di 11 milioni di euro.

“In particolare, i lavori – spiega il Consigliere Provinciale alla viabilità Daniele Tonelli – prevedono l’allargamento dell’attuale sede stradale con la realizzazione di opere di sostegno e rilevati lungo il tracciato interessato di circa 1.2 km. Il progetto di restyling contempla anche la realizzazione di un viadotto della lunghezza di circa 160 metri, al fine di migliorare l’andamento lineare della strada e potenziarne ulteriormente sicurezza e fruibilità di utilizzo. Da evidenziare – osserva Tonelli – che questo intervento va ad aggiungersi a quelli precedentemente realizzati dall’Amministrazione Provinciale sulla S.P. 43 per importi pari a circa 10 milioni di euro per il 3° lotto, 2,5 milioni per il 2° e, infine, oltre 10 milioni e 580 mila euro relativamente al 1° lotto”.

