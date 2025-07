ASCOLI PICENO – Con Il canto di Ulisse. Mito e leggenda di Ulisse in musica in versi e in prosa il TAU Teatri Antichi Uniti percorre giovedì 24 luglio al Chiostro di Sant’Agostino ad Ascoli Piceno un viaggio nel mondo di Ulisse per “entrare” nell’Odissea e nel suo immaginario, popolato da eroi, dei, creature magiche e suoni in compagnia di Flavio Albanese e del Quartetto vocale Faraualla con la regia di Marinella Anaclerio.

«Andiamo a fare un viaggio nella terra dei Giganti? Volete imparare dalla Maga Circe gli ingredienti per fare la pozione magica che trasforma gli uomini in animali? Sapete come si chiama l’indovino cieco che prevede il futuro? Sapete dove possiamo trovare Tiresia? Avete mai sentito il famoso canto delle Sirene? Lo vorreste sentire? Sapete quanti piedi ha il drago Scilla? Dodici! E quante teste? Sei!!!».

Flavio Albanese inizia così il suo viaggio nel mondo di Ulisse, invitando gli spettatori ad “entrare” nell’Odissea e nel suo immaginario, popolato da Eroi, Dei, creature magiche e suoni. Protagonista dello spettacolo è la parola in prosa e in versi alternata ai canti suggestivi del quartetto vocale Faraualla che da anni si impegna nella ricerca della musica etnica e dell’uso della voce come “strumento”. Nello spettacolo si alternano alcuni dei più famosi versi dell’Odissea in un continuo gioco di ritmi e di canti capaci di spostare l’attenzione del pubblico dal passato al presente in un vortice che permette di incontrare Atena, Polifemo, Circe, Scilla e Cariddi, Tiresia… fino alla morte di Antinoo e risvegliare in platea con la sensazione di aver parlato con Ulisse in persona.

La XXVII edizione della rassegna regionale TAU/Teatri Antichi Uniti è promossa dalla Regione Marche, AMAT e 17 Comuni del territorio (Ancona, Ascoli Piceno, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Cupra Marittima, Falerone, Fano, Macerata, Matelica, Monte Rinaldo, Osimo, Pesaro, Porto San Giorgio, San Severino Marche, Senigallia, Sirolo, Urbisaglia).

Il TAU si conferma anche occasione privilegiata per scoprire posti di antica bellezza. Ad arricchire la proposta per il pubblico ci sono gli AperiTAU. Il 24 luglio alle ore 19 ad Ascoli Piceno Asculum: la prima città, visita guidata ai luoghi caratteristici dell’antico insediamento romano (a cura di Comune di Ascoli Piceno e Gianfranca Florio, informazioni e prenotazioni AMAT 071 2075880 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16, prenotazione necessaria entro il giorno precedente la visita).

La produzione dello spettacolo è di Compagnia del Sole.

Informazioni e prevendite presso AMAT e biglietterie circuito vivaticket, biglietteria del Teatro 0736 298770, biglietteria Anfiteatro Romano la sera di spettacolo dalle ore 19. Inizio spettacolo ore 21.30.

