ASCOLI PICENO – “La sede di Banca Intesa a Palazzo Bazzani resterà operativa: un grande risultato per la città di Ascoli Piceno e il centro storico”. Ad annunciarlo il sindaco Marco Fioravanti e il presidente della Fondazione Carisap, Maurizio Frascarelli.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino ascolano: “Grazie a un importante lavoro congiunto con la Fondazione Carisap, siamo riusciti a far sentire la voce del nostro territorio, facendo percepire ai vertici di Banca Intesa il ruolo strategico svolto dalla sede di Palazzo Bazzani per la comunità ascolana. Ringrazio Banca Intesa per aver recepito le nostre istanze. Si tratta di una decisione che accogliamo con grande soddisfazione: la permanenza della Banca in corso Mazzini è un segnale di fiducia verso le potenzialità economiche e sociali della città di Ascoli, oltre a un importante messaggio di continuità e radicamento nel tessuto urbano”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente della Fondazione Carisap, Maurizio Frascarelli: “La conferma della sede di Intesa Sanpaolo in Corso Mazzini dimostra che è possibile mettere a terra soluzioni concrete quando soggetti diversi collaborano con una visione comune di sviluppo sostenibile e coesione sociale. È il risultato di un impegno corale e di una relazione solida, costruita nel tempo, fondata su valori condivisi e orientata al bene della comunità. Non a caso, Intesa è coinvolta in numerose progettualità che vedono la Fondazione, l’ente pubblico e il Terzo settore lavorare fianco a fianco nel nostro territorio per contrastare le disuguaglianze e promuovere il benessere collettivo. Un risultato frutto di un lavoro spesso silenzioso e complesso, ma reso possibile dalla volontà condivisa di mettere al centro l’interesse pubblico”.

