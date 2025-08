LE ALTRE RIPESCATE: ASD Calcio Femminile Chieti, Women Torres Calcio, AC Reggiana 1919 srl, Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., C.F. Cus Cosenza e AC Chievoverona SSD ARL.

Nonostante il piazzamento al 5° posto nel campionato regionale di Eccellenza femminile 2024/25, la società bianconera ha deciso di effettuare domanda di ripescaggio, vista la rinuncia della Recanatese vincitrice del campionato e in quanto Maceratese, Sambenedettese e Arzilla non hanno effettuato richiesta di ripescaggio anche se posizionatesi sopra l’Ascoli.

Ad esprimere la grande soddisfazione in seno al Club bianconero è stato per la proprietà Andrea Passeri: “Abbiamo colto l’opportunità di ripescaggio e abbiamo presentato subito la domanda per non perdere l’occasione di poter garantire alle nostre tesserate la possibilità di disputare un campionato nazionale come per la prima squadra maschile. Puntiamo molto sul calcio femminile perché riteniamo che il progetto sportivo e quello metodologico dell’Ascoli Calcio non possano prescindere da nessuna squadra. Sarà l’occasione per le nostre ragazze di confrontarsi con realtà molto diverse da quelle locali e questo rappresenterà una maggiore competitività tecnica, oltre ad uno stimolo costante a migliorarsi. Per il Club sarà un orgoglio vedere il logo Ascoli Calcio viaggiare per l’Italia anche con le nostre ragazze. Abbiamo ritenuto importante dare continuità alla guida tecnica della squadra, confermando in panchina Mister Renga, che per anni ha allenato la squadra femminile nel campionato di Eccellenza”.