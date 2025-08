ASCOLI PICENO – L’incantevole Piazza del Popolo di Ascoli Piceno è tornata anche quest’anno ad essere passerella d’eccezione per la straordinaria qualità delle imprese artigiane marchigiane del comparto moda, che hanno fatto sfilare le vere eccellenze del Made in Italy in occasione della Rassegna di Moda sotto le Stelle. Giunta alla 39ª edizione, la Rassegna si è ritagliata un posto d’onore tra gli eventi fashion di spicco di tutto il Centro Italia ed diventata un appuntamento imperdibile del settore a livello nazionale.

La manifestazione si è tenuta venerdì 1° agosto 2025 nella Città delle Cento Torri, promossa da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo con il patrocinio e il sostegno della Regione Marche, del Comune di Ascoli Piceno, di Bim Tronto, della Camera di Commercio delle Marche, del confidi Uni.Co., dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e da Rai Marche. Tra i Main Sponsor che hanno sposato il progetto, Confartigianato Imprese Moda Nazionale, Bper, Audi Zentrum Ancona Domina.

La Rassegna si è confermata una vetrina d’eccellenza per promuovere il vero talento locale sul mercato nazionale e internazionale, grazie alla forte visibilità dell’evento e alla grande partecipazione del pubblico. Le proposte presentate, tra alta sartoria, calzature, oreficeria e accessori, hanno saputo coniugare tradizione e originalità, offrendo anche spazio ai giovani emergenti.

Non si è trattato però solo di un grande evento moda, ma di uno spettacolo coinvolgente, con la partecipazione straordinaria dell’ospite d’onore, la cantautrice Bianca Atzei, e della cantante Marta Porrà. La serata è stata presentata da Barbara Di Palma, nota giornalista ed inviata Rai, e da Marco Moscatelli.

Le sartorie che hanno presentato le proprie collezioni sono state: Marta Jane Alesiani, Force (Ap); La Maison Spose di Guerrieri Maria Rita, Ascoli Piceno (Ap); Valeriapizi Dressigner, Ascoli Piceno (Ap); Alessandra Bruni Boutique Atelier, San Benedetto Del Tronto (Ap); Alessia Abbati Fashion Wear, San Benedetto Del Tronto (Ap); Donna e Baby G di Mazzarella Giuseppina, Castignano (Ap); Eredi Biondi Casilde, San Benedetto Del Tronto (Ap); Shade, Grottammare (Ap); Atelier Dhana, Sant’Egidio alla Vibrata (Te); Mia Atelier, Altidona (Fm): Dolcevita Designer Moda, Morrovalle (Mc); Ivana Maiolati Knitwear, Macerata (Mc); Sartorie Riunite, Treia (Mc).

