OFFIDA – Offida è pronta a trasformare il cuore del centro storico in una pista da ballo a cielo aperto, per una notte all’insegna della musica e del divertimento. Sabato 16 agosto, dalle ore 22, la storica Piazza del Popolo ospiterà Discomania, una maratona musicale organizzata dalla Pro Loco che condurrà il pubblico in un viaggio sonoro dagli anni Ottanta fino alle hit più recenti.

A salire in consolle saranno DJ Mark-Ciardò e DJ Marons, in collaborazione con RITMO, che animeranno la piazza con un mix di musica, coreografie e animazione.

La serata sarà arricchita dalla presenza di Luca Martelli, storico batterista dei Litfiba, che presenterà il suo “Ride Gorilla Show”: uno spettacolo travolgente in cui la batteria dal vivo incontra le sonorità dance, dando vita a un concentrato di ritmo e adrenalina.

“Vogliamo regalare a Offida e ai visitatori una notte di pura energia, unendo musica, spettacolo e la bellezza della nostra piazza – dichiara il presidente della Pro Loco, Tonino Pierantozzi – Sarà un’occasione per vivere insieme un momento di festa”.

L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni dei tavoli è disponibile il numero 339 3994161.

