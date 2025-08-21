ROCCAFLUVIONE – Un weekend di musica e prelibatezze è in programma in quel di Roccafluvione dove la locale ProLoco, in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’UNPLI Marche e BIM Tronto ha organizzato la 49ma edizione della “Sagra della crispella e delle mezze maniche al tartufo”.

L’evento non ha bisogno di presentazioni ed offrirà la possibilità di assaggiare prelibatezze eccezionalmente buone ed in grado di soddisfare i gusti di chiunque.

Il nastro di partenza sarà tagliato venerdì 22 agosto e l’intrattenimento sarà affidato alla fantastica Orchestra “Cuore d’Italia”.

Distretto 13” con il Distretto 13 Rock Party: due ore e mezza di musica eseguita esclusivamente dal vivo , con i più grandi successi pop/rock italiani ed internazionali arrangiati e proposti con l’inconfondibile sound della band. Per l’occasione la line-up prevederà una “guest star” d’eccezione: alla batteria tornerà Andrea Di Luigi. Reduce da successi internazionali ed inserito stabilmente nel circuito cinematografico e artistico, non ha mai abbandonato la passione per la musica e – oltre a coltivare nuovi progetti – non perde occasione per tornare a rockeggiare con la band ascolana. Domenica 24 settembre la serata conclusiva dell’evento sarà allietata dalla musica del Massimo Lolli Group. Gli stands gastronomici saranno pronti ad accogliere gli ospiti già dalle ore 19.00 di ogni sera e – in caso di maltempo – l’evento si svolgerà al chiuso. Maggiori informazioni sui profili social della Proloco Roccafluvione. Sabato 23 sul palco saliranno i “” con il: due ore e mezza

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.