STADIO “Libero Liberati” di Terni – 2° giornata campionato Serie C, Girone B 2025/26

L’Ascoli torna in campo dopo il pareggio con la Pianese nella prima gara stagionale, di fronte i rossoverdi di mister Liverani reduci dalla sconfitta di Livorno e in cerca di riscatto, e che in settimana ha vissuto spiacevoli vicissitudini societarie. Gli umbri tra infortuni e indisponibilità si presentano alla sfida in emergenza. Durante il match contestazione della Curva Nord della Ternana all’indirizzo dei presidenti Stefano e Maurizio D’Alessandro con lancio di fumogeni e petardi in campo e uno striscione.

Prima vittoria dell’Ascoli di mister Tomei, cinico e dominante nel possesso palla con D’Uffizi e Del Sole che decidono il match in quel di Terni

Ternana (3-5-2): Vitali; Donati, Loiacono, Biondini; Romeo, Vallocchia (39′ st Bruti), Proietti (1′ st Tripi), McJannet, Ndrecka; Orellana (25′ st Longoni), Ferrante..A disp. : Morlupo, Franchi, Maestrelli, Rovaglia, Valenti, Turella, Fulga, Coltorti, Martella

Allenatore: Liverani.

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Milanese (34′ st Corradini), Damiani; Del Sole (24′ st Rizzo), D’Uffizi (34′ st Palazzino), Oviszach (18′ st Ndoj); Chakir (24′ st Corazza).A disp. : Barosi, Pagliai, Silipo, Gorica, , Menna, Caucci, Lo Scalzo, Bando, Cozzoli, Palazzino, Corradini. All. Tomei.

ARBITRO: Maksym Frasynyak di Gallarate. Assistenti: Giovanni Boato e Leonardo Tesi, entrambi della sezione di Padova, IV Ufficiale Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo. Operatore FVS Andrea Cecchi della sezione di Roma 1.

RETI: 7′ pt D’Uffizi (A), 44′ pt Del Sole (A)

NOTE: Ammoniti D’Uffizi (A), Orellana (T), Tomei (A), Rizzo (A). Spettatori 3.345 (di cui 150 ospiti) per un incasso di 35.733,00 €. Rec. 1′ pt, 6′ st.

CRONACA DEL MATCH

96′ fischio finale dopo sei minuti di recupero. Secondo tempo spezzettato dai cambi e interruzioni di gioco

55′ Gol TERNANA annullato per fuorigioco. Calcio d’angolo. Orellana dietro per Donati, cross sul secondo palo per la sponda di testa di Loiacono e la battuta a gol di Romeo. L’arbitro va al monitor su richiesta e Ammonito Liverani per proteste.

45′ Cambio Ternana. Fuori Proietti dentro Tripi.

45′ Inizia il secondo tempo

PRIMO TEMPO

44 – GOOOOOOL ASCOLI. Vallocchia sbaglia il retropassaggio, Del Sole ne approfitta, si dirige inarea punta Vitali e infila rasoterra nell’angolino basso alla sinistra del portiere

42′ OCCASIONE TERNANA. Ndrecka cross deviato e colpo di testa di McJannet fuori dallo specchio della porta

29′ OCCASIONE TERNANA. Punizione rossoverde in area di rigore insidiosa battuta dalla sinistra, colpo di testa di McJannet che prolunga sul secondo palo dove Ferrante non arriva di un soffio

19′ ammonito D’Uffizi per un’entrata in scivolata a centrocampo su Romeo

18′ Occasione Ternana, ma non riesce a impattare di testa Vallocchia che solo davanti a Vitale non riesce a infilare in rete

15′ Biondini libera l’area di rigore dopo un cross pericoloso di D’Uffizi evitando il gol

7′ GOOOOOOOOOL ASCOLI, sulla trequarti prende palla e va in dribbling di D’Uffizi tra due difensori, entra in area e infila in rete con un perfetto diagonale rasoterra a fil di palo

0′ inizia il match batte l’Ascoli. Completino giallo per il Picchio

