ASCOLI PICENO – Tutto pronto, si ricomincia.

L’Atletico Ascoli è carico per la nuova stagione 2025-26 di serie D nel girone F. I bianconeri, domenica 7 settembre, affronteranno per la prima giornata di campionato L’Aquila in trasferta.

Alla vigilia il portale del Club ha raccolto le parole del mister Simone Seccardini, che ha presentato la sfida contro una delle squadre più attese del torneo: “Senza dubbio affronteremo una delle favorite per la vittoria finale. L’Aquila ha costruito una rosa di livello, tanti giocatori esperti, con struttura e qualità, guidati da un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Sarà determinante essere lucidi in ogni nostra scelta con la palla. Senza palla dobbiamo essere coraggiosi e aggressivi nei duelli, limitando inoltre il numero di palle inattive a loro favore, perché possono diventare un’arma importante per una squadra con queste caratteristiche. La vittoria in Coppa Italia ci ha dato sicuramente entusiasmo e fiducia, ma sappiamo bene che da domenica inizia un percorso diverso, dove sono in palio i primi tre punti. Voglio ringraziare tutta la squadra per il lavoro fatto in queste settimane di preparazione, hanno dimostrato disponibilità e abnegazione. La nostra forza dovrà essere proprio questa: dare il massimo in ogni singola seduta d’allenamento al fine di creare un ambiente abilitante dove tutti possano sentirsi importanti e partecipi alla causa. Abbiamo sempre ribadito quanto per noi conti il concetto di “non titolarità”. La fortuna è quella di avere allestito una rosa importante, che ci permette di scegliere di volta in volta i giocatori più adatti in base al tipo di gara che dobbiamo affrontare. Questo ci dà grande flessibilità e ci consente di valorizzare le caratteristiche di ciascuno. Inoltre, in una stagione così lunga e impegnativa, avere la possibilità di contare su una rosa lunga e di livello rappresenta un’arma in più: ci permetterà non solo di gestire meglio le energie, ma soprattutto di cambiare il volto delle partite”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.