Ascoli-Juventus Next Gen, gara valida per la 3^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, sabato 6 settembre, alle ore 17:30, al Del Duca di Ascoli Piceno.
Presenti in tribuna il presidente Bernardino Passeri , Andrea Passeri e Dino Passeri. Presente anche l’ex difensore bianconero Eric Botteghin.
ASCOLI: Vitale, Nicoletti, Damiani, Chakir (70’ Gori), Del Sole (53’ Silipo), Oviszach (53’ Rizzo Pinna), D’Uffizi, Guiebre (92’ Palazzino), Alagna, Curado, Corradini (53’ Ndoj). A disp.: Barosi, Pagliai, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Rizzo, Milanese. All. Tomei
JUVENTUS NEXT GEN: Mangiapoco, De Jesus, Macca, Deme (92’ Pugno), Anghelè (82’ Vacca), Faticanti, Guerra (82’ Cudrig), Scaglia, Pagnucco, Turicchia, Perotti (46’ Turco). A disp.: Scaglia, Fuscaldo, Ngana, Owusu, Amaradio, Savio, Brugarello, Crapisto, Van Aarle. All.: Brambilla
ARBITRO Alessandro Recchia di Brindisi. Assistenti Elia Tini Brunozzi della sezione di Foligno e Andrea Barcherini di quella di Terni. Quarto Ufficiale Dario Di Francesco di Ostia Lido, Operatrice FVS Laura Gasparini di Macerata.
Spettatori: 10.009 (7.150 abbonati) per 67.097 euro di incasso. Tutto esaurito in Curva Nord e Tribuna “Mazzone”
CRONACA DEL MATCH
SECONDO TEMPO
96′ D’Uffizi si invola verso l’area avversaria, ma l’arbitro interrompe l’azione fischiando la fine del match, proteste di tutta la squadra e tifosi
93′ altri cambi nel Picchio Palazzino per Guiebre. Nella Juve Pugno per Deme
90′ assegnati 6 minuti di recupero
81′ Punizione insidiosa a giro di Silipo devia in qualche modo la difesa, poi il tiro di Ndoj viene murato
80′ punizione per l’Ascoli vicino alla bandierina alla destra della porta avversaria
79′ OCCASIONE ASCOLI, Silipo si invola verso la porta superando due avversari poi serve Gori che non tira in porta ma cerca il compagno in area, palla in corner
78′ Ammonito anche Agostinone per protesta
75′ scontro in area dell’Ascoli a terra Anghelè, la Juventus Next Gen gioca card, l’arbitro non concede il rigore
70′ Ascoli, esce Chakir entra Gori
69′ entrata di Pedro Felipe su D’Uffizi lanciato in area. L’Ascoli chiede la card , arbitro al monitor nulla di fatto
62′ OCCASIONE JUVE, dopo le proteste del Picchio per una palla tolta sulla trequarti da Diamani, poi spreca tutto Anghelè. Espulso per proteste il tecnico Tomei
54′ trilice cambio nel Picchio, entrano Ndoj, Rizzo Pinna e Silipo, fuori Corradini, Oviszach e Del Sole
49′ gran tiro di Oviszach che sfiora il palo alla sinistra del portiere
46′ inizio secondo tempo
46′ Nella Juventus entra Turco al posto di Perotti
PRIMO TEMPO
44′ Tiro di Perotti che termina di poco sul fondo, Vitale non si scompone
26′ OCCASIONE JUVE, Vitale in uscita su Pagnucco che al limite dell’area sulla sinistra tenta un pallonetto, scontro tra i due e palla che termina sul fondo
17′ Ascoli sempre in possesso del pallino del gioco, ma non riesce a trovare varchi per sfondare
6′ OCCASIONE JUVE bella ripartenza della Juventus che conquista un calcio di punizione dal limite dell’area da posizione centrale, batte Anghilè, rasoterra a giro che sfiora il palo alla sinitra di Vitale
2′ si divora il vantaggio Chakir che sfrutta un indecisione di Mangiapoco che però è bravo a chiudere sul 9 ascolano
1′ primo squillo del Picchio con Del Sole che si inserisce sulla sinistra in area, fermato Scaglia
0′ calcio di inizio affidato al Picchio
