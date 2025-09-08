ASCOLI PICENO – Un buon punto.
L’Atletico Ascoli ha pareggiato 2-2 contro L’Aquila allo stadio “Del Duca” nel pomeriggio di domenica 7 settembre.
I bianconeri hanno affrontato la compagine abruzzese, una delle favorite del campionato di serie D, girone F.
Abruzzesi in vantaggio nel primo tempo con Di Renzo, Sardo pareggia per i padroni di casa ma lo stesso Di Renzo riporta in vantaggio gli ospiti.
Nel secondo tempo gli ascolani raggiungono il pareggio finale ancora con Sardo con un bel tiro da fuori.
Partita pirotecnica, ben giocata da entrambe le squadre.
Di seguito il tabellino completo
ATLETICO ASCOLI – L’AQUILA 2-2
RETI Di Renzo al 12’ e al 42’, Sardo al 29’ pt e al 36’ st
ATLETICO ASCOLI: Di Giorgio; Mazzarani, De Santis, Nonni (Feltrin dal 23’ st); Bucco, Forgione (Minicucci dal 13’ st), Vechiarello, Coppola (Muro dal 13’ st), Sardo; Belloni (Di Dio dal 30’ st), Maio (Galbiati, Di Dio, Camilloni, D’Alessandro, Antoniazzi, Carbone). All: Seccardini.
L’AQUILA: Michielin; Tomas, Scognamiglio, Brunetti; Cioffredi (Lombardi dal 45’ st), Buchel, Mantini, Trifelli; Banegas (Corigliano dal 26’ st); Sparacello (Carella dal 13’ st), Di Renzo (Ndoye dal 29’ st). (Pareiko, Tavcar, Zampa, Ruggiero, Tondi). All: Pochesci.
ARBITRO Di Pama di Cassino (Rotatori di Ciampino, Tundo di Roma 2).
NOTE ammoniti De Santis, Di Renzo
