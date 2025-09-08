ASCOLI PICENO – Pari e patta ma con un pizzico di rimpianto.

Nel pomeriggio di domenica 7 settembre l’Atletico Ascoli ha pareggiato 2-2 contro L’Aquila nella prima giornata del campionato di serie D 2025-26, girone F.

Dal portale del Club ascolano ecco le parole del tecnico bianconero Simone Seccardini dalla Sala Stampa del Del Duca: “C’è del rammarico, potevamo vincerla. Abbiamo rispettato L’Aquila, una delle favorite alla vittoria finale. Probabilmente abbiamo sofferto iniziale l’emozione di giocare in uno stadio come il Del Duca. Di Renzo ha fatto goal bellissimi ma l’Atletico Ascoli ha reagito e dopo aver ottenuto due volte il pari potevamo davvero vincerla. Un punto che dà rammarico ma anche una buona consapevolezza di noi stessi e della nostra forza. Da tre anni stiamo crescendo sempre di più e anche oggi si è vista della maturità, specie negli episodi chiave della partita”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.