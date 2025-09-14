SERIE C 2025/26

LIVE PERUGIA-ASCOLI ore 15 stadio “Curi”

Quarta giornata d’andata del girone B del campionato di Serie C.

Umbri a 3 punti in classifica conquistati con tre pareggi consecutivi, Ascoli a quota 5 punti, frutto di una vittoria e due pareggi. Sono893 i tifosi bianconeri nel presenti allo stadio e in tribuna anche il presidente Bernardino Passeri e Andrea Passeri. Mister Tomei, squalificato vien sostituito in panchina da Agostinone

FORMAZIONI UFFICIALI

PERUGIA (4-3-3): Gemello; Megelaitis, Angella, Dell’Orco, Yabre; Broh, Giunti, Torrasi; Manzari, Montevago, Kanoute. A disposizione: Moro, Vinti, Brunori, Giraudo, Joselito, Perugini, Joselito, Tumbarello, Bacchin, Ogunseye, Terrnava, Matos. Allenatore: Cangelosi

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani, Milanese; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. A disposizione: Barosi, Brzan, Menna, Rizzo, Pagliai, Cozzoli, Corradini, Bando, Ndoj, Oviszach, Del Sole, Palazzino, Chakir, Corazza. Allenatore: Agostinone (Tomei squalificato)

ARBITRO: Striamo di Salerno

RETI: 74’ rig. Gori (A), 85’ Pagliai (A)

NOTE: ammoniti Manzari (P), Torrasi (P), Curado (A). Spettatori 4.709. Rec. 6’ pt

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ termina la gara

90-‘ assegnati sei minuti di recupero

86′ GOL ASCOLI con Pagliai di piattone, servito perfettamente da Chakir che sfonda sulla destrae serve il compagno con un rasoterra

85′ cambio Ascoli: fuori Rizzo Pinna, dentro Chakir

83′ punizione al limite dell’area per il Perugia, ammonito Curado per fallo su Ogunseye

79′ Doppio cambio Ascoli: dentro Pagliari e Ndoj, fuori Oviszach e Milanese

77′ si fa male Oviszach, soccorso dallo staff medico problemi al flessore per lui

75′ cambi Perugia fuori Torrasi e Angella, dentro Calapai e Ogunseye

73′ RIGORE BATTE GORI. Pallone teso alto sotto il sette alla sinistra del portiere

71′ RIGORE PER L’ASCOLI. Calcio di rigore per l’Ascoli per un intervento di Tumbarello su Oviszach. Il Perugia si gioca la card. dopo la revisione l’arbitro non cambia la decisione

63′ OCCASIONE PER Oviszach servito da Gori in area, tiro debole para Gemello

62′ doppio cambio Ascoli: fuori Silipo e D’Uffizi, dentro Del Sole e Oviszach

57′ Corner di Rizzo Pinna, colpo di testa Gori, deviata sulla traversa

56′ duplice cambio nel Perugia, dentro Matos e Tumbarello, fuori Broh e Konate

48′ bel tiro dalla sinistra col mancino a giro di Manzari dal vertice dell’area, pallone fuori

45′ NESSUN CAMBIO nelle due formazioni

PRIMO TEMPO

46′ CARD FVS L’Ascoli si gioca un’altra card, per un braccio in area di Montevago su punizione di Rizzo Pinna. Rigore non concesso dopo la revisione

38′ L’ARBITRO NON CONCEDE IL RIGRE DOPO LA REVISIONE AL FVS

35′ RIGORE PER L’ASCOLI. Silipo fa uno slalom in area e conquista il calcio di rigore. Il Perugia si gioca la card al FVS

27′ OCCASIONE ASCOLI Milanese si inserisce in area, tiro murato da Angella. L’Ascoli gioca una card peril contatto, arbitro al monitor. Corner per il Picchio

16′ OCCASIONE PERUGIA Palo colpito dal Perugia con un rasoterra dal limite dopo un sombrero su Damiani

10′ GOL ANNULLATO AL PERUGIA. Montevago va a segno in contropiede. ma era partito in fuorigioco

4- Azione del Picchio che porta al tiro Milanese in area, tiro potente deviato in corner

3′ slalom di Silipo sulla destra, palla in area piccola per D’Uffizi che non ci arriva per un pelo

1′ perfetta manovra in uscita da pressing del Picchio, D’Uffizi si invola verso l’area, ma viene atterrato da Manzari, che viene ammonito. Punizione per il Picchio batte Rizzo Pinna. Palla lenta parata da Gemello

0′ – Calcio di inizio battuto dal Picchio, in campo con il classico completino bianconero

