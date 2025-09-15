ASCOLI PICENO – Un punticino per muovere la classifica ma siamo solo, comunque, alla seconda giornata del campionato di serie D, girone F.

L’Atletico Ascoli pareggia in trasferta contro il Notaresco per 1-1 nel pomeriggio di domenica 14 settembre. Una partita non bellissima ma che i bianconeri avevano sbloccato nel primo tempo prima di essere ripresi dai padroni di casa nella seconda frazione.

Alla fine del match si è presentato in conferenza stampa, come di consueto, mister Simone Seccardini. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Il bicchiere è sempre da riempire, ci prendiamo il pareggio, quello che dice il campo. Due pareggi positivi, partita dettata da molti fattori. Dal campo e da una squadra come il Notaresco, giovane e piena di entusiasmo come il pubblico di casa. Avevamo di fronte una squadra in palla. Non ci sono partite facili o difficili, abbiamo disputato comunque bene la gara. Potevamo fare il 2-0 e invece abbiamo preso l’1-1. Il calcio è così, a volte beffardo”.

