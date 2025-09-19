ASCOLI PICENO – Mister Tomei parla alla vigilia di Livorno-Ascoli, partita valida per la 5^ giornata del Campionato di Serie C Sky Wifi, in programma sabato 20 settembre, alle ore 15, all’Armando Picchi di Livorno.

La formazione di mister Formisano, non è nel suo momento migliore tutti disponibile tranne Noce, e reduce dopo il successo nella prima giornata da tre sconfitte consecutive Juventus Next Gen, Guidonia e Vis Pesaro

Mister Tomei, sui tifosi: “Per noi sono un uomo in più e ci deve fare carica, dobbiamo fare di tutto per dare soddisfazioni al nostro popolo, a noi e alla società cercando di continuare a fare bene anche se ci dispiace per le cose che accadono dobbiamo stare tranquilli e vivere con serenità. Abbiamo bisogno che venire allo stadio sia una festa, a partire da me dobbiamo mettere giù la testa e lavorare”.

Infortuni:”Oviszach ha avuto un elongazione abbiamo deciso di non rischiarlo e lo riavremo presto spero. Curado ha avuto due punti in testa ma sta bene”.

Su Gori:”Giocatore evoluto e funzionale ho avuto la fortuna di allenarlo conosce bene il lavoro che facciamo e ne beneficia. Tutti però ribadisco stanno crescendo e li vedremo l’importante è che capiscono il metodo di lavoro”.

Sul Livorno:”Ho parlato con i ragazzi e ho presentato la partita come la piu difficile e quando devo affrontare le squadre in difficoltà sono molto preoccupato perché so che i giocatori avversari sicuramente la prestazione la fanno e non mi fido. Allo stesso tempo sono felice di affrontare una partita così perché se vogliamo diventare una squadra importante dobbiamo passare da queste partite. Viviamo comunque partita per partita. Attenzione massima.

Tre partite ravvicinate, ha pensato al turn over? “Intanto affrontiamo questa ma diciamo che sono tre le partite ravvicinate consecutive, ma ho una rosa ampia e importante si valuterà partita su partita come modificare la squadra perché ci sarà bisogno, so che chi giocherà farà il massimo”.

Viste le tra gare in una settimana, ci sarà ancora spazio per Corazza anche in coppia con Gori?: “Corazza è un giocatore per noi importantissimo, in questo momento non è stato chiamato in causa ma è un giocatore sia dentro lo spogliatoio che in campo fondamentale. Ci sarà bisogno di lui come di tutti, nulla toglie che possa giocare insieme a Gori. So che è un professionista e so che darà il massimo quando lo chiamerò in causa”.

“Fuori sette partite per me è anche un privilegio guardare le partite da fuori e vedere meglio cosa accade, si lavora in settimana e in partita sono solo correttivi”.

