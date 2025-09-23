ASCOLI PICENO – L’Archivio di Stato di Ascoli Piceno aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2025,

dedicate al tema “Architetture: l’arte di costruire”, declinazione italiana del tema europeo

“Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future”. L’edizione 2025 celebra i

50 anni dall’Anno Europeo del Patrimonio Architettonico (1975) e invita a esplorare il ricco e

variegato paesaggio architettonico che ci circonda, riflettendo sul ruolo dell’architettura nella

memoria, nell’identità e nella vita delle comunità.

Il plurale “Architetture” sottolinea la molteplicità di tipologie e funzioni del patrimonio costruito:

dai monumenti celebri dei centri storici agli edifici meno noti delle aree rurali e industriali. “L’arte

di costruire” valorizza la varietà di stili, materiali e saperi che hanno modellato l’ambiente costruito

europeo, dalla preistoria a oggi, e promuove la conoscenza del patrimonio immateriale legato a

tecniche, pratiche culturali e sistemi di convivenza, invitando a riflettere anche su sostenibilità,

innovazione e accessibilità.

In questo contesto, l’Archivio di Stato di Ascoli Piceno propone un’apertura straordinaria con la

mostra documentaria:

“IMMAGINARE ASCOLI, COSTRUIRE ASCOLI”

Archivio di Stato di Ascoli Piceno – Sabato 27 settembre 2025 – ore 16

in collaborazione con AscoliMusei

La mostra presenterà documenti originali, alcuni inediti, che raccontano le trasformazioni

urbanistiche della città dal XIX secolo, con particolare attenzione alla costruzione di palazzi

pubblici e privati. Saranno inoltre esposti materiali progettuali più antichi provenienti dai fondi

notarili conservati dall’Istituto, a testimonianza delle conoscenze tecniche e delle pratiche culturali

che hanno plasmato Ascoli nel corso dei secoli.

Visite guidate: ore 16:00 – 17:00 – 18:00

Prenotazione obbligatoria per garantire la migliore accoglienza del pubblico

Info e prenotazioni: 0736 264599 – [email protected]

Con questa iniziativa, l’Archivio di Stato di Ascoli Piceno offre ai cittadini e ai visitatori

un’occasione unica per scoprire l’architettura come espressione viva della storia, della cultura e

delle aspirazioni delle comunità italiane ed europee, valorizzando la memoria, le tecniche e le idee

che hanno contribuito alla visione e alla costruzione della città.

