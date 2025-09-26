ASCOLI PICENO – Alla vigilia di Torres-Ascoli, match valido per la settima giornata d’andata del girone B del campionato di Serie C in programma Sabato 27 Settembre alle ore 15 allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari, in conferenza stampa parla il tecnico del Picchio, Tomei.

Arbitra Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata . Gli Assistenti sono Paolo Cozzuto e Giuseppe Scarpati, entrambi di Formia.Della sezione di Cagliari il Quarto Ufficiale Enrico Cappai e l’operatore FVS Marco Pilleri.

I bianconeri volano sulle ali dell’entusiasmo, con 14 punti conquistati e reduci dal tris sul Pineto. I sardi invece hanno conquistato solo 5 punti, solo una vittoria, 3 le sconfitte e due i pareggi, sono 5 le reti realizzate e 8 quelle subite dagli uomini di mister Pazienza. Tre gare nel giro di una settimana e i rossoblù dovranno fare a meno dello squalificato Petriccione, gli infortunati Zaccagno, Mastinu, Lattanzio e Stivanello.

Non ci sarà tra i bianconeri Del Sole, dopo essere uscito anzitempo col Pineto.

Il mister bianconero: “Oviszach ha recuperato, purtroppo Del Sole ha avuto un brutto infortunio e ha bisogno di operarsi ha rotto il crociato. Lo aspettiamo”.

“Per il resto siamo tutti a disposizione. Col Pineto sicuramente abbiamo visto la crescita, sono molto sereno vedo un gruppo applicato che lavora e si diverte. Abbiamo fatto una partita giusta, ma ancora molto lontano da quello che vorrei. Dobbiamo migliorare e lavorare tanto sia in possesso che in non possesso”.

Tre partite in una settimana come arriva la squadra:”La terza partita in una settimana è difficile per tutti. Bisogna recuperare e bisogna recuperare alcuni giocatori che stanno spendendo tanto. Affrontiamo una squadra forte e fisica, organizzata e che in casa fa ottime prestazioni. Anche con la Juventus hanno fatto una grande partita. Non dobbiamo pensare che sia una partita normale. Anche se hanno qualche difficoltà negli ultimi anni hanno fatto sempre bene e sarà una partita durissima”.

“Damiani? Importante per il palleggio, ma tutti piano piano crescono come Milanese e Bando quando sarà chiamato in causa. Corradini sta crescendo, sono tutti giocatori che saranno fondamentali. Il campionato è lungo e c’è bisogno di tutti. La nostra è una cooperativa”. Quando posso risparmiare qualcosa a chi è arrivato dopo lo faccio”.

l’Ascoli ora fa paura a tutti “L’aria che si respira in città e che è attorno alla squadra fa piacere, ma dobbiamo essere bravi a isolarci e penda di sentirsi una squadra importante assolutamente no. Noi siamo una squadra che sta crescendo e che ha margini di miglioramento e difetti dati dalla giovane età. Non mi sento una squadra superiore agli altri e nemmeno i ragazzi si devono sentire così, ma massima umiltà siamo lontani da quello che dobbiamo fare. Piedi per terra, umiltà e sacrificio”.

