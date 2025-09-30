ASCOLI PICENO – Amarezza a fine gara.

Nel pomeriggio di domenica 28 settembre l’Atletico Ascoli ha perso 2-0 contro l’Ostiamare al Del Duca di Ascoli.

Al termine della partita, valevole per il girone F di serie D, si sono presentati il Direttore Sportivo Mario Marzetti e l’allenatore Simone Seccardini. Ecco le loro dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano.

Il Ds afferma: “Settimana veramente difficile, facciamo difficoltà ad analizzarla. Poi ci sediamo tutti insieme e troviamo la soluzione. Non siamo preoccupati, abbiamo fatto contro l’Ancona e l’Ostiamare due belle prestazioni. Portare a casa zero punti dispiace. Dobbiamo lavorare ancora di più per uscirne e ce la faremo. Il gruppo è forte, siamo rimasti negli spogliatoi con serenità. Col mister c’è un progetto triennale e speriamo di tornare a fare risultati positivi, siamo strafelici che la società dà fiducia a noi e anche all’allenatore con tutto il suo staff”.

Il mister dichiara: “E’ difficile commentare la partita di oggi, il risultato potrebbe ingannare chi non ha visto la partita. Dobbiamo stare zitti e lavorare sul campo. Se il migliore degli avversari in campo è il portiere questo vuol dire che creiamo tanto. La cosa che mi lascia sperare è che non ci siamo mai abbattuti e abbiamo provato a segnare fino all’ultimissimo minuto anche a risultato acquisito. Sta girando tutto male e questo ovviamente ci dà rammarico. Momento negativo che può capitare ma siamo consapevoli di quello che facciamo e dove vogliamo arrivare”.

