ROCCAFLUVIONE – È stato approvato il progetto esecutivo per l’intervento di riparazione dei danni sismici e
riduzione del rischio sismico del Centro Polifunzionale “Ex Bocciofila” di Roccafluvione. Il decreto dell’Ufficio Speciale Ricostruzione autorizza e concede al Comune un
contributo di 234.000 euro, finanziato nell’ambito dell’ordinanza commissariale numero
137 del 2023.
«Restituiamo un altro tassello alla comunità, nello specifico un contenitore destinato ad
attività sociali e di aggregazione – spiega il commissario straordinario sisma 2016 Guido
Castelli- Il nostro obiettivo resta quello di ricostruire non solo immobili ma anche e
soprattutto il tessuto sociale che dopo il sisma ha rischiato di disgregarsi completamente.
Un grazie va ai Comuni, all’Usr ed alla Regione Marche che continuano a lavorare per
arrivarci nel più breve tempo possibile».
L’edificio, con una superficie di circa 450 metri quadrati, è stato realizzato con struttura
portante in cemento armato e copertura in legno lamellare. Il progetto prevede una serie
di interventi mirati alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale dell’immobile, con
l’obiettivo di migliorarne la sicurezza strutturale e l’efficienza energetica.
Tra le opere previste figurano la sostituzione delle tamponature esterne, l’installazione di
un isolamento termico a cappotto, il rifacimento di gronde e pluviali, la sostituzione degli
infissi e il ripristino di sigillature e impianti.
Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo