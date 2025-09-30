Tra le opere previste figurano la sostituzione delle tamponature esterne, l’installazione di un isolamento termico a cappotto, il rifacimento di gronde e pluviali, la sostituzione degli infissi e il ripristino di sigillature e impianti

ROCCAFLUVIONE – È stato approvato il progetto esecutivo per l’intervento di riparazione dei danni sismici e

riduzione del rischio sismico del Centro Polifunzionale “Ex Bocciofila” di Roccafluvione. Il decreto dell’Ufficio Speciale Ricostruzione autorizza e concede al Comune un

contributo di 234.000 euro, finanziato nell’ambito dell’ordinanza commissariale numero

137 del 2023.

«Restituiamo un altro tassello alla comunità, nello specifico un contenitore destinato ad

attività sociali e di aggregazione – spiega il commissario straordinario sisma 2016 Guido

Castelli- Il nostro obiettivo resta quello di ricostruire non solo immobili ma anche e

soprattutto il tessuto sociale che dopo il sisma ha rischiato di disgregarsi completamente.

Un grazie va ai Comuni, all’Usr ed alla Regione Marche che continuano a lavorare per

arrivarci nel più breve tempo possibile».

L’edificio, con una superficie di circa 450 metri quadrati, è stato realizzato con struttura

portante in cemento armato e copertura in legno lamellare. Il progetto prevede una serie

di interventi mirati alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale dell’immobile, con

l’obiettivo di migliorarne la sicurezza strutturale e l’efficienza energetica.

Tra le opere previste figurano la sostituzione delle tamponature esterne, l’installazione di

un isolamento termico a cappotto, il rifacimento di gronde e pluviali, la sostituzione degli

infissi e il ripristino di sigillature e impianti.

