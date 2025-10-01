L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti su prenotazione obbligatoria, si inserisce nel contesto del progetto regionale “Ricostruzione sportiva e Destinazione benessere 2025”

APPIGNANO DEL TRONTO – Il Comune di Appignano del Tronto, in collaborazione con la Polisportiva Appignano del Tronto, è lieto di invitare cittadini e visitatori a partecipare all’iniziativa “E-BIKE: fra i calanchi grigio-azzurri”, in programma domenica 5 ottobre 2025.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti su prenotazione obbligatoria, si inserisce nel contesto del progetto regionale “Ricostruzione sportiva e Destinazione benessere 2025”, e intende promuovere la scoperta del nostro straordinario paesaggio naturale attraverso la mobilità sostenibile.

Il nostro territorio è fortemente caratterizzato dalla presenza dei suggestivi calanchi grigio-azzurri, una conformazione geologica unica che rende Appignano del Tronto uno scrigno paesaggistico e ambientale da esplorare.

Il mezzo ideale per immergersi in questo scenario è la e-bike, che grazie all’assistenza elettrica consente una partecipazione più ampia, accessibile anche a chi non è particolarmente allenato.

Dettagli dell’escursione:

Ritrovo e partenza: ore 9.00, Piazza Umberto I

Durata: circa 3,5 ore

Bici elettriche fornite dall’organizzazione

Aperitivo a metà percorso presso un’azienda agricola locale

Sarà un’occasione unica per coniugare sport, natura, socialità e promozione del territorio, attraverso un’esperienza immersiva e rispettosa dell’ambiente. Iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie):

0736 817701 (negli orari di ufficio)

[email protected]

