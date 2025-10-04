Stadio Del Duca ore 14.30

L’Ascoli sfida il Bra nella gara valida et l’ottava giornata d’andata del girone B del campionato di Serie C.

Picchio a ridosso della vetta con 17 punti in classifica reduce da 4 vittorie consecutive. I piemontesi hanno invece conquistato 5 punti con 1 vittoria, 2 pareggio e 4 sconfitte.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI: Vitale S., Alagna M., Curado M., Nicoletti M., Guiebre A. (dal 38′ st Menna D.), Damiani S., Milanese T. (dal 30′ st Oviszach E.), Silipo A., Rizzo Pinna A. (dal 19′ st Chakir M. A.), D’Uffizi S. (dal 30′ st Corradini G.), Gori G. (dal 19′ st Corazza S.). A disposizione: Bando A., Barosi D., Brzan R., Chakir M. A., Corazza S., Corradini G., Cozzoli F., Menna D., Oviszach E., Pagliai G., Palazzino F., Rizzo N. All. Agostinone

BRA: Renzetti D., De Santis E. (dal 35′ st Rottensteiner B.), Sganzerla R., Morleo U. (dal 35′ st Rabuffi M.), Cucciniello F. P., La Marca M. (dal 7′ st Chiabotto V.), Brambilla A. (dal 7′ st Dimatteo S.), Tuzza S., Pautassi M., Minaj E., Sinani I.. A disposizione: Baldini E., Cannistra P., Chiabotto V., Chianese A., Chiesa D., Di Biase G., Dimatteo S., Franzini D., Gagliotti, Lionetti G., Nesci A., Rabuffi M., Rottensteiner B. All. Nistico

ARBITRO: Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino

Assistenti Davide Fenzi della sezione di Treviso e da Giuseppe Fanara della sezione di Cosenza e dal quarto ufficiale Matteo Dini di Città di Castello. Operatore FVS Laura Gasparini di Macerata.

RETI: 32’ Rizzo Pinna (A), 45’ e 59’ rig. Gori (A), 53’ D’Uffizi (A), 94’ Chiabotto (B).

NOTE: ammoniti Pautassi (B). Rec. 1’ pt, 4’ st.

RETI: 32’ Rizzo Pinna (A), 45’ Gori (A), 53’ D’Uffizi (A), 58′ Gori (A. rigore) NOTE: ammoniti Pautassi (B). Rec. 1’ pt

CRONACA MATCH

PRIMO TEMPO

0′ calcio di inizio, batte il Picchio che indossa il classico completino bianconero

2′ Alagna si invola sulla trequarti, messo giù conquista un calcio di punizione

3′ PALO ASCOLI rimane a terra D’Uffizi in uno scontro sulla fascia sinistra, l’azione prosegue, Silipo riceve al limite sposta palla e con un bel sinistro a giro a mezz’altezza colpisce il palo

5′ OCCASIONE ASCOLI, Guiebre entra in area, fermato la palla finisce a D’Uffizi il tiro viene deviato colpendo la traversa e finendo in corner

6′ OCCASIONE BRA in contropiede un vivace Sinani tira dal limite blocca in due tempi Vitale

7′ PUNIZIONE ASCOLI, limite dell’area per il Picchio sulla palla Silipo la sua conclusione termina alta sopra la traversa

10′ OCCASIONE ASCOLI CON GORI, Silipo innesca il nove in area che dal lato destro tenta l’impossibile, bravissimo Renzetti a deviare sulla linea

14′ D’Uffizi si libera in dribbling al limite dell’area, atterrato, punizione per il Picchio e ammonizione per Pautassi . Batte Rizzo Pinna, che colpisce la barriera

17′ pericoloso il Bra su corner da sinistra, para Vitale anticipando tutti dopo un bel colpo di testa

20′ Rizzo Pinna dribbla tre avversari in area e viene messo giù, l’arbitro fa proseguire

22′ messo giù Rizzo Pinna, punizione dai 25 metri per il Picchio. Batte Guiebre, tiro telefonato per Renzetti

23′ tiro di D’Uffizi dal limite, rasoterra respinto da Renzetti

26′ Rizzo Pinna a rimorchio raccoglie e tenta un preciso rasoterra dal limite, sfiora il palo

32′ GOL ASCOLI, ci pensa Rizzo Pinna con una grande giocata a portare in vantaggio il Picchio, nulla può Renzetti, il fantasista la piazza con l’interno destro a fil di palo

45′ assegnato un minuto di recupero

45′ GOL ASCOLI, Silipo innesca Gori in area, stop al volo e tiro di prima intenzione sul primo palo, pallone che si infila sotto al sette di potenza

SECONDO TEMPO

45′ ricomincia il match

50′ doppio cambio nel Bra, dentro Dimatteo per Brambilla, e Chiabotto per La Marca

52′ GOL ASCOLI, corner dalla sinistra di Rizzo Pinna, sul secondo palo arriva D’Uffizi che infila di testa in rete. Quarto centro per l’attaccante bianconero in campionato

56′ RIGORE PER L’ASCOLI, dribbling di Rizzo Pinna in area, atterrato l’arbitro non esita a indicare il dischetto. Il Bra si gioca la card, l’arbitro non cambia idea.

58′ GOL ASCOLI dal dischetto si presenta Gori che spiazza il portiere e infila in rete

63′ doppio cambio Ascoli, dentro Chakir e Corazza per Rizzo Pinna e Gori

67′ occasione Bra, Sinani in area è bravo a stoppare e girarsi, il suo tiro sfiora la traversa

69′ scambio al limite tra Corazza e Milanese, il tiro del centrocampista è respinto da Renzetti

74′ doppio cambio Ascoli dentro Corradini e Oviszach per Milanese e D”Uffizi

79′ Guiebre si ferma, entrano i sanitari, problemi muscolari per il bianconero.

80′ doppio cambio Bra: dentro Rabuffi e Rottensteiner per Morleo e De Santis

82′ cambio Ascoli dentro Menna per Guiebre

89′ ultimo cambio nel Bra entra Gaglioti per Sinani

90′ assegnati 4 minuti di recupero

94′ GOL Bra con Chiabotto, bravo ad avventarsi su una respinta corta di Vitale su tiro di Minaj

95′ termina il match

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.