ASCOLI PICENO – La sala era gremita di ragazzi e ragazze per l’incontro con Claudia Conte, giornalista, conduttrice televisiva e autrice de “La Voce di Iside”, ospite del Festival del Sociale organizzato dal Comune di Ascoli Piceno.

L’iniziativa è stata curata dall’associazione Impero MMXIV APS, che da oltre dieci anni lavora per dare voce e protagonismo ai giovani del territorio. A dialogare con l’autrice, la presidente Maria Teresa Contaldo, gli interventi istituzionali sono stati tenuti del vice sindaco Massimiliano Brugni.

Durante il suo intervento, Claudia Conte ha definito l’esperienza ascolana come un modello raro e prezioso: “Il Festival del Sociale di Ascoli Piceno appare come un unicum in Italia”.

Attraverso il libro e il dialogo con i presenti, l’autrice ha trasmesso un messaggio di grande attualità:

“Incontrare tanti giovani pieni di energia, sogni e voglia di fare è sempre un’emozione, una speranza. Abbiamo parlato di valori, volontariato, di quanto sia importante esserci, DAVVERO, per gli altri. I nostri tempi sono segnati da tanta violenza da parte di giovani e adulti. A chi sceglie la rabbia e lo scontro rispondiamo con il coraggio del dialogo, dell’ascolto, del rispetto reciproco. Ai ragazzi rivolgo un invito sincero: fate la vostra parte, mettetevi in gioco per costruire insieme una comunità migliore. No alla violenza, no all’odio. Non c’è vera battaglia che si vinca con la forza.”

Per Impero MMXIV APS, l’evento ha rappresentato una tappa significativa di un percorso che mira a creare spazi di riflessione, confronto e crescita per i giovani del Piceno, rafforzando l’impegno dell’associazione nella promozione di valori positivi, del rispetto e del protagonismo giovanile nella vita culturale e sociale della città.

