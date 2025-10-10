ASCOLI PICENO – I bianconeri torneranno in campo domenica 12 ottobre, al Del Duca contro il Pontedera alle 17.30. Ad arbitrare il match della nona giornata del Campionato di Serie C, sarà Valerio Vogliacco della sezione di Bari. Gli Assistenti sono Pierpaolo Carella de L’Aquila e Alessio Miccoli di Lanciano. Quarto Ufficiale Nicolò Dorillo di Torino e Operatrice FVS Laura Gasparini di Macerata.

Non sarà della gara, Razack Guiebre, a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di campionato col Bra, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore ha iniziato l’iter riabilitativo e sarà rivalutato nei prossimi giorni.

Il centrocampista Giovanni Corradini, arrivato in bianconero dopo l’esperienza con la Ternana dello scorso anno, parla della prossima sfida: “Il Pontedera è una squadra di categoria, ma, se facciamo in campo quello che proviamo in settimana, credo che abbiamo grandi chance per vincere, anche se questo lo dirà solo il campo.

Perché ha scelto Ascoli: “E’ una bellissima piazza, dopo l’ultima stagione alla Ternana volevo riconfermarmi e, anzi, spero proprio di migliorare ancora. Quando sono arrivato mi sono trovato subito benissimo, non avevo fatto il ritiro, ma, con l’aiuto di Mister e staff, oggi sono quasi al top della condizione. Sono venuto qui per giocarmi le mie chance, penso a farmi trovare pronto e a dare il 100% ogni volta che il Mister mi chiamerà in causa, c’è una sana competizione e questo fa solo bene. Il modulo che utilizziamo col centrocampo a due mi piace molto, è ideale per rientrare, provare il tiro e fare l’imbucata. Non so se ho punti di forza o di debolezza, ma sono sicuro che si possa migliorare su tutto e lo staff lavora con noi per questo. Ascoli è una piazza bellissima, a livello calcistico e non, ha superato le aspettative, sono contentissimo della scelta fatta. Quando faccio una passeggiata in centro sento l’attaccamento delle persone e la prima volta al Del Duca ho sentito un calore incredibile. Posso promettere che darò il 100% insieme ai compagni per vincere tutte le partite, abbiamo una base per farlo, ma in un campionato ci sono molti momenti, vedremo alla fine”.

