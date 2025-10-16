LECCE – Il 22 e il 23 ottobre si svolgerà il seminario “Il calcio femminile dalla storia alle sfide future. Barriere culturali e nuove forme di business professionistico”, nella cattedra del professor Stefano Polidori, docente di origini picene che insegna nel Corso di laurea triennale in Diritto e Management dello Sport dell’Università del Salento, per il quarto anno consecutivo.

Relatrici dei due incontri saranno l’avvocatessa Francesca Carrozza, esperta di diritto sportivo e la nostra giornalista Chiara Poli, attualmente calciatrice del Pagliare Calcio che milita in Eccellenza di calcio a 11 e di Beach Soccer.

Il programma prevede due moduli. Nel Primo modulo del 22 ottobre 2025, alle ore 14.00 si parlerà di : “Storia, Istituzioni e barriere culturali del calcio femminile” e prevede anche l’intervento della special guest: Viola Santa, Producer, che nel suo percorso realizzato numerosi video sul calcio femminile, come “Voglio Vederti giocare” e “Keep Tryng” oltre a numerose interviste. Per seguire il primo appuntamento da remoto: https://bit.ly/dirittoprivatosport01

Nel secondo modulo del 23 ottobre 2025 alle ore 9.00 si parlerà di: “Giornalismo, Comunicazione, Marketing. Una nuovanarrazione per il calcio femminile”. Interverrà anche la special guest: dottoressa Giulia Garbagna, Settore Marketing Liga F.

Per seguire da remoto: https://bit.ly/dirittoprivatosport02

L’incontro si svolge nel corso di lezioni di Diritto privato dello Sport – Prof.ri Stefano Polidori e Fabio Ottombrino. Organizzazione: dott. Matteo Giuri. Presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Plesso R3 aula 1, Via per Monteroni, Ecotekne

“Il nostro Corso forma aspiranti manager, agenti e dirigenti sportivi – riferisce il prof. Polidori – con studenti che provengono da tutta Italia, considerato che le lezioni possono essere seguite sia in presenza che da remoto. Del resto una triennale in queste materie è un’esperienza unica sul territorio nazionale e risponde a un crescente bisogno di qualificare le competenze degli operatori sportivi. Già negli anni passati avevo dedicato un approfondimento al calcio femminile, disciplina foriera di notevole valenza sociale e di problematiche giuridiche assai interessanti e si tratta del quarto anno consecutivo che dedichiamo un approfondimento al tema di forte interesse.”

La nostra giornalista Chiara Poli insieme all’avvocato Francesca Carrozza, che è anche procuratrice sportiva, approfondiranno alcuni temi legati al calcio femminile, come il rapporto con i media e la stampa, l’aspetto legato al professionismo e al dilettantismo, le nuove forme di business, ma anche alcune tematiche strettamente sociali.

