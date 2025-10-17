ROCCAFLUVIONE – Dopo tanta attesa finalmente sabato 18 ottobre a Roccafluvione si potrà tagliare il nastro ed aprire ufficialmente le porte del nuovissimo show-room di Casciaroli Edilizia.

Dalle ore 12 in via dell’Artigianato 5/A prenderà il via un evento veramente speciale, organizzato per festeggiare l’inaugurazione del nuovo spazio dedicato alla qualità, ai materiali e al design firmato Edilizia Casciaroli.

Il programma della giornata prevede un ricco buffet, DJ set ed il concerto dei DISTRETTO 13: la festa avrà inizio già alle ore 12.30 con il taglio del nastro per poi proseguire con il buffet e la visita dei nuovissimi ambienti. Alle 16.30 avrà luogo la celebrazione della Santa Messa e poi dalle ore 18 il “Distretto 13 Rock Party”.

La band porterà la consueta carica di energia con l’irresistibile scaletta di successi italiani ed internazionali suonati esclusivamente dal vivo.

Per tutti i partecipanti all’evento un buono sconto del 5% utilizzabile presso lo show-room Casciarioli Edilizia fino al 31 dicembre 2025 e la possibilità di partecipare ad un contest con in palio un premio esclusivo che sarà annunciato il 21 ottobre.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.