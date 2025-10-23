ASCOLI PICENO – Questa settimana il corso il corso Women in Green & Intelligenza Artificiale promosso da Marche a Rifiuti Zero nell’ambito del progetto Women in Green for Sustainability finanziato dal Centre for European Volunteering – Programma VERA 2025, ospita la professoressa Lucia Pietroni, Direttore del Master di I livello in Ecodesign ed Ecoinnovazione della Scuola di Ateneo Architettura e Design dell’Università di Camerino ad Ascoli Piceno.

L’incontro si conclude con un invito a partecipare al nuovo bando del Master in Eco-design & Eco-innovazione 2025-26:

https://www.unicam.it/bandi/2025/master-universitario-di-i-livello-eco-design-eco-innovazione-strategie-metodi-e

La scadenza è il 17 novembre. Poi ci saranno i colloqui motivazionali per la graduatoria e le borse. Il corso inizia a gennaio. Possono partecipare anche coloro che si laureano di triennale entro l’inizio del Master e tutti i laureati di Magistrale.

