ASCOLI PICENO – Non fa mai piacere perdere una partita, anche se di Coppa Italia.

L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio del 22 ottobre, ha perso 1-0 contro l’Ancona al “Conero”, sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie D.

Mister Simone Seccardini, come di consueto, si è presentato in conferenza stampa a fine gara. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Ci è mancato solo il goal e la gestione finale delle nostre azioni. Serviva un pizzico di esperienza in più contro una squadra come l’Ancona che è composta di grandi giocatori. Non abbiamo snobbato la competizione, assolutamente. C’è rammarico, c’è amarezza. Volevamo permettere alla società di affrontare squadre blasonate in una competizione importante come questa. I miei ragazzi non meritavano di uscire dalla Coppa Italia”.

