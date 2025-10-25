CASTEL DI LAMA – La cooperativa sociale Ama Aquilone aderisce al bando regionale per l’assegnazione di Borse di ricerca finanziate dalla Regione Marche, offrendo a giovani laureati disoccupati fino a 35 anni, residenti nel territorio regionale, la possibilità di sviluppare progetti di ricerca annuali retribuiti con 12 mila euro.

L’iniziativa rientra nel programma PR Marche FSE+ 2021-2027, che promuove l’innovazione, la crescita professionale e l’inserimento lavorativo dei giovani, favorendo la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello dell’impresa sociale.

Ama Aquilone, da oltre quarant’anni attiva nel territorio marchigiano nei campi del sociale, della salute e dell’agricoltura sostenibile, mette a disposizione le proprie strutture e competenze per accogliere ricercatori in tre ambiti principali:

Agroalimentare – All’interno del progetto di agricoltura bio-sociale “Ama Terra” a Castel di Lama (AP). I giovani laureati in Agronomia o discipline affini potranno approfondire temi come l’analisi di mercato, le produzioni innovative e i modelli di integrazione tra agricoltura e inclusione sociale.

Servizi per la Salute – Nelle strutture della cooperativa dedicate al trattamento delle dipendenze patologiche. Si cercano laureati in Psicologia, Sociologia o materie affini per ricerche su follow-up, analisi dei bisogni, valutazione d’impatto e redazione del bilancio sociale.

Cultura ed Educazione – Presso le comunità educative per minori gestite da Ama Aquilone.

Laureati in Psicologia, Servizio Sociale o Scienze dell’Educazione potranno sviluppare studi su modelli innovativi di inclusione, reti territoriali di collaborazione e strumenti di rendicontazione sociale.

Le borse di ricerca hanno durata annuale e rappresentano un’opportunità concreta per mettere in pratica le proprie competenze, contribuendo allo sviluppo del territorio e alla crescita dell’impresa sociale. Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre 2025. Per informazioni e per candidarsi come borsisti nei progetti di Ama Aquilone contattare AMA Lavoro ai seguenti riferimenti: [email protected]; 349 3893692.

