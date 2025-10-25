ASCOLI PICENO – Archiviata l’eliminazione in Coppa Italia, arrivata solo nei minuti finali contro l’Ancona, l’Atletico Ascoli torna a concentrarsi sul campionato.

Alla vigilia della trasferta di Chieti, match valevole nel girone F di serie D, in programma domenica 26 ottobre allo stadio “Angelini”, mister Simone Seccardini analizza la prestazione dei suoi ragazzi e presenta la prossima sfida sul difficile campo dello stadio Angelini.

Ecco le dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “La partita di Coppa Italia è stata ben interpretata dai ragazzi. Abbiamo creato tante occasioni, giocando con coraggio e personalità su un campo difficile contro un avversario di valore. Proprio per questo resta un po’ di amarezza: per la prestazione espressa avremmo meritato almeno di arrivare ai rigori. Rimane comunque la consapevolezza di aver fatto una grande gara e di aver confermato la crescita del gruppo. Negli ultimi due anni lo stadio Angelini ci ha regalato due belle vittorie e sicuramente evoca ottimi ricordi. Domenica però sarà una partita completamente diversa: affrontiamo una squadra ancora imbattuta, con qualità individuali importanti e un allenatore giovane ma già molto preparato. Ci attende una gara impegnativa, da affrontare con attenzione, coraggio e la giusta mentalità. Siamo felici di aver rivisto Forgione in campo: si sta allenando con impegno per ritrovare la condizione ottimale. Abbiamo ancora fuori De Santis, Nonni e Camilloni, tre giocatori importanti, mentre Sbrissa non è ancora al meglio. Speriamo di recuperarli presto, ma come sempre chi sarà chiamato in causa risponderà presente, perché questo gruppo ha dimostrato di saper trasformare ogni difficoltà in un’occasione di crescita”.

