ASCOLI PICENO – Capoluogo in festa anche per la seconda squadra della città delle Cento Torri.
L’Atletico Ascoli schianta il Chieti allo stadio “Angelini”, vittoria per 3-0 dei bianconeri di mister Simone Seccardini, match valevole per il girone F di serie D.
Decisive le reti di Didio nel primo tempo, Muro e Forgione nel secondo tempo.
La classifica sorride, ascolani dilaganti.
Di seguito il tabellino completo
Chieti (4-3-3): Zanin, Oddo, Guerriero, Sabba, Gallo, Pinto, Grandis, Gueye Mamadou, Vuthaj, Ceccarelli, Alessi Castanha Da Silva. A disposizione: Mercorelli, Pracek, Scipione, Conti, Surricchio, Donsah, De Souza, Giampaolo, Busatto.
Allenatore: Mister Del Zotti.
Atletico Ascoli (4-3-3): Di Giorgio, Feltrin, Coppola, Maio, Minicucci, Vechiarello, Sardo, Didio, D’Alessandro, Bucco, Mazzarani.
A disposizione: Galbiati, Forgione, Belloni, Sbrissa, Oddi, Moscarini, Muro, Antonazzi, Carbone.
Allenatore: Mister Seccardini.
Arbitro: Damiano Volpi (sezione La Spezia)
Assistenti: Davide Fadale (sezione Tivoli), Leonardo D’Andrea (sezione Viterbo).
Marcatori: 42′ pt Didio (AA), 33′ st Muro (AA), 39′ st Forgione (AA)
