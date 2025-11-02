Big match di giornata, si affrontano Ravenna e Ascoli entrambe le squadre reduci da una vittoria e appaiate in seconda posizione a 27 punti.

Ore 17.30

Stadio “Benelli” match della dodicesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Sono 627 i tifosi del Picchio nel Settore Ospiti, esauriti i biglietti in poco tempo.

Il tecnico dei romagnoli, Marchionni non può deve fare a meno degli infortunati Motti e Corsinelli. Il tecnico del Picchio, Tomei non ha a disposizione gli infortunati Corazza, Nicoletti e Del Sole.

FORMAZIONI UFFICIALI

ARBITRO Dario Madonia di Palermo. Assistenti Federico Linari della sezione di Firenze e Giacomo Bianchi di Pistoia. Quarto Ufficiale Francesco D’Eusanio di Faenza, Operatore FVS Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia.

RAVENNA: Anacoura, Donati (87’ Da Pozzo), Solini, Rossetti, Rrapai (87’ Ilari), Tenkorang, Lonardi (75’ Falbo), Luciani (75’ Okaka), Spini (63’ Zagre), Esposito, Scaringi. A disp.: Stagni, Borra, Mandorlini, Di Marco, Calandrini, Raimondo,Bianconi, Sermenghi, Karim, Da Pozzo, Menegazzo. All.: Marchionni

ASCOLI: Vitale, Pagliai (72’ Guiebre), Damiani, Silipo, D’Uffizi (73’ Ndoj), Alagna, Rizzo Pinna (87’ Oviszach), Curado, Rizzo, Gori (72’ Chakir), Milanese (87’ Corradini). A disp.: Brzan, Barosi, Menna, Bando, Cozzoli, Palazzino, Zagari. All.: Tomei

ARBITRO: Madonia di Palermo

RETI: 88’ Okaka (R)

NOTE: ammoniti Solini (R), Alagna (A), Rizzo (A). Spettatori: 4.995 (di cui 2735 abbonati e 627 ospiti) per un incasso di 39.400,00 €. Rec. 4′ st.

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

1′ inizia il match

7′- Esposito ci prova dalla distanza

10′- Rizzo Pinna la mette al centro dell’area, corner

18′- giallo per Solini: ferma fallosamente D’Uffizi su una ripartenza.

23′- giallo per Alagna che ha colpito con il gomito Rrapaj.

34′- ci prova D’Uffizi para ancora Anacoura. e D’Uffizi tira alto

40′- calcio di punizione per l’Ascoli: batte Rizzo per Vitale.

34′- ancora possesso palla Ascoli. Alagna si incarica del traversone sul secondo palo, acrobazia di Gori.

45′- fine primo tempo.

SECONDO TEMPO

46- Riprende la gara. Nessuna sostituzione all’intervallo

46- Spunto di Silipo sulla destra, cross dal fondo per D’Uffizi debole di testa

51- Sinistro dalla distanza di Gori, si oppone Anacoura

56- Azione dell’Ascoli, Pagliai guadagna il quinto corner

60′ ci prova ad inserirsi Milanese, capisce Anacoura e para

61- tiro potente di D’Uffizi dai venti metri che sfiora il palo

70- tiro di Lonardi dal limite dopo un corner di Rrapaj, conclusione alta

71- Corner di Lonardi, colpo di testa di Solini, para Vitale

80- Spunto di di Okaka si chiude la difesa

86- Punizione di Ndoj da direttamente sul fondo

88– GOL RAVENNA! La sblocca Stefano Okaka con un colpo di tacco davanti alla linea di porta! 1-0 per la squadra di casa grazie alla prodezza dell’attaccante ex Roma

94′ termina il match dopo 4 minuti di recupero

