OFFIDA – Nella mattinata del 5 novembre, presso la Sala Consiliare del Comune di Offida, si è tenuta la seduta ufficiale di insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Alla presenza delle insegnanti referenti dell’Ic “Falcone Borsellino” Tanja Acciarini e Stella Caporale, dell’assessora Isabella Bosano e del Sindaco Luigi Massa, si è proceduto alla costituzione formale dell’assemblea giovanile e alla votazione delle principali cariche istituzionali.

Ecco i nomi dei consiglieri eletti: Cristian Alesiani, David Asoltanei, Maria Stella Capretti, Francesca Carosi, Francesco Castellucci, Emma Nicole Ciotti, Veronica Cocci, Nicolò Corradetti, Giorgia Di Pasquale, Olivia Ferri, Stefano Lupi, Azzurra Nespeca, Giorgia Peroni, Giulia Sergiacomi, Perla Spaccasassi, Matteo Tanzi, Davide Vallorani.

Il primo importante momento della seduta è stata l’elezione del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, carica che è stata affidata a Olivia Ferri.

Il Consiglio ha poi proceduto all’elezione della Commissione dei rappresentanti di ogni classe.

