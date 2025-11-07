ASCOLI PICENO – Questa sera l’Ascoli affronterà alle ore 20:30 allo stadio “Del Duca” per la tredicesima giornata del girone B del campionato di Serie C. L’allenatore dell’Ascoli Francesco Tomei, dopo la rifinitura mattutina al Picchio Village, ha convocato 23 calciatori. Assenti gli infortunati Manuel Nicoletti e Simone Corazza e il lungodegente Ferdinando Del Sole.

Ecco la lista: 1 Vitale, 46 Barosi, 41 Brzan, 2 Pagliai, 19 Menna, 23 Alagna, 27 Cozzoli, 30 Curado, 33 Rizzo, 17 Guiebre, 60 Zagari, 4 Damiani, 8 Ndoj, 24 Bando, 62 Milanese, 80 Corradini, 25 Rizzo Pinna, 7 Silipo, 11 Oviszach, 15 D’Uffizi, 29 Palazzino, 9 Chakir, 35 Gori.

L’ex tecnico bianconero attuale allenatore del Gubbio, Domenico Di Carlo, ha commentato così la gara che li attende: “ Ci aspetta una gara di alto livello contro un Ascoli a cui vanno fatti i complimenti per quello che sta facendo. Vogliono vincere il campionato, è una squadra che è stata costruita molto bene. Hanno un’identità chiara, ormai li seguo dall’inizio anche per simpatia per averli allenati l’anno scorso e spero che possano vincere il campionato. Ci sarà uno stadio pieno, è cambiato l’ambiente, tutto è diverso rispetto alla scorsa stagione. Faccio i complimenti alla società ed all’allenatore per aver cambiato la mentalità con un gioco moderno ed aggressivo, con i calciatori giusti. Noi andremo lì cercando di fare la nostra partita, sfruttando le nostre caratteristiche, rispettando gli avversari ma senza aver paura, avendo massima concentrazione dal primo all’ultimo minuto. Stiamo crescendo sul piano della fiducia. Contro la Ternana abbiamo speso tante energie fisiche e mentali e stiamo ancora recuperando. Non saranno disponibili Murru, Tentardini e Spina.“.

