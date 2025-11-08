ASCOLI PICENO – Le parole dei due tecnici al termine del match Ascoli-Gubbio, terminato 1 a 1, 13esima giornata campionato Serie C, Girone B 2025/26. Il Mister dei bianconeri Tomei “In questo momento ci manca anche un po’ di cinicità, chi non conosce il calcio potrebbe preoccuparsi, ma io no, vedo un Ascoli che gioca molto bene, che domina le partite contro una squadra che ha fatto la gara della vita, come tutte quelle che vengono al Del Duca. In questo momento gira anche malino perché, se realizzi il rigore, la partita cambia. Sono molto sereno, stiamo crescendo, la prima mezz’ora sembrava una gara incanalata nel modo giusto, poi abbiamo preso un gol senza subire nulla, un tiro da trenta metri. I ragazzi mi sono piaciuti, sono rimasti lucidi e dentro la partita. Negli ultimi 15’ l’affanno di voler vincere ha fatto diventare un po’ confusionaria la gara. Nel calcio non si può sempre vincere, anche se siamo abituati bene, cerchiamo di prenderci a Rimini quello che cerchiamo di ottenere in ogni gara. Sono molto contento che i tifosi abbiamo applaudito i ragazzi. Fare un certo tipo di lavoro – come il nostro – nella cultura calcistica non è riconosciuto da tutti. Qui mi rendo conto che abbiamo un pubblico culturalmente elevato, che riconosce che facciamo sempre il massimo, quindi rivolgo un grande applauso ai nostri tifosi, sono il primo a non essere contento quando non riusciamo a regalar loro la vittoria, lo stesso vale per i ragazzi”.

L’allenatore del Gubbio Domenico Di Carlo, ex tecnico del Picchio, fa i complimenti ai suoi: “La partita non ha visto tanti tiri in porta. Abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo. Sapevamo la forza dell’Ascoli, siamo stati bravi a lottare. Sul rigore mi sono giocato giustamente la carta. Finora tutti gli episodi sono stati contro di noi. Alla fine l’Ascoli ha ottenuto un pareggio stretto perché meritava di vincere. Arezzo e Ascoli sono due squadre fortissime finora. Complimenti a loro ma complimenti anche al Gubbio per la prestazione di stasera”.

Al termine della partita è stato Tommaso Milanese, a segno stasera e anche negli ultimi tre match casalinghi, “La squadra non ha preso bene questo pareggio, ma siamo consapevoli di aver disputato una bella partita. Sappiamo anche che non basta perché se non porti a casa i tre punti vuol dire che qualcosa devi migliorare. Ora l’importante è ritrovare quella continuità che avevamo e proseguire in quella direzione”.

