CARASSAI – Il 15 novembre, a Carassai, si svolgerà un pomeriggio dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale locale attraverso una nuova tappa del progetto “Camminata dei musei”. L’iniziativa, organizzata dalla U.S. Acli provinciale di Ascoli Piceno/Fermo con il sostegno del Bim Tronto e della Regione Marche, in collaborazione con il Sistema Museale Piceno e con il patrocinio del Comune di Carassai, si terrà dalle 14:45 alle 17:30 circa.

Il punto di ritrovo è fissato in Piazza Santa Maria del Buon Gesù, da cui partirà una passeggiata culturale tra il borgo antico e le bellezze della città, compreso l’Antiquarium comunale, accompagnata da una guida. La partecipazione è gratuita, con un limite massimo di 40 persone. È richiesta la prenotazione entro il 14 novembre tramite messaggio al numero 3939365509, indicando nome, cognome e luogo dell’evento. È consigliato un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.

Il calendario completo delle iniziative del progetto “Camminata dei musei” è disponibile sulla pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche, sul sito www.cooperativemarche.it o tramite WhatsApp al numero 3495711408.

