ASCOLI PICENO – Giovedì 13 novembre, l’attrice ascolana Giorgia Fiori festeggerà il suo Compleanno e per una fortuita coincidenza anche l’uscita, nello stesso giorno, nelle sale cinematografiche italiane ed anche al cinema Odeon di Ascoli Piceno, del suo ultimo film “Due famiglie e un funerale” che la vede tra gli interpreti, accanto ai noti comici romani Francesco Salvi e Maurizio Mattioli, della esilarante commedia in cui il caos della vita familiare si mescola con il dramma di una malattia, regalando risate inaspettate e riflessioni sull’amore, sui legami e sulle beffe del destino.

Il film diretto dal regista americano Mark Melville racconta la storia dell’impresario funebre Peppino (Maurizio Mattioli), supportato dal maldestro Spartaco (Enzo Salvi), il quale si destreggia tra funerali disastrosi, affari turbolenti e appunto due famiglie. Una con la moglie Lidia (Anita Kravos), con cui ha due figlie, e l’altra con l’amante spagnola Helena (Isabelle Adriani), con cui ha altre due figlie, Luna e Anna (Giorgia Fiori, Arianna Aloi). Una vita già complicata, che diventa una vera e propria corsa contro il tempo quando Peppino scopre di avere solo poche settimane di vita.

Una commedia che mescola con leggerezza il destino, l’amore e la morte, invitando a riflettere sulla famiglia e sui legami che ci uniscono. E nel film Giorgia Fiori che oltre alla sua professione di attrice svolge già da tempo un parallelo percorso musicale di cantautrice con lo pseudonimo di GLADIAH è anche autrice ed interprete della colonna sonora, con due suoi brani inediti. Per l’occasione, d’intesa tra la produzione del film e la proprietà del Cinema Odeon, Domenica 16 Novembre, alla proiezione pomeridiana delle 18, interverrà Giorgia con le altre 3 giovani attrici che interpretano le figlie di “Peppino” e saranno presentate dall’Assessore Donatella Ferretti ed intervistate dal giornalista Filippo Ferretti.

