ASCOLI PICENO – Ascoli Piceno al 15° posto in Italia per “Qualità della vita” secondo la classifica 2025 di Italia Oggi – Ital Communications. La provincia fa registrare una crescita di ben 25 posizioni rispetto allo scorso anno (quando era 40°), anche grazie a due primi posti assoluti negli indicatori “Sicurezza sociale” e “Reti e sicurezza”.

“Un risultato che riflette la costante collaborazione tra sindaci, istituzioni, forze dell’ordine, stakeholders e cittadinanza” ha dichiarato il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti. “Abbiamo investito su tanti aspetti che possono concorrere a un miglioramento del benessere e della qualità della vita delle persone, nonché in politiche di inclusione e prevenzione che, come evidenziano i risultati, mostrano un Piceno modello di comunità sicura, solidale e vivibile. Proseguiamo con determinazione, e dialogando insieme, su questa strada: il benessere collettivo non è un punto di arrivo, ma una missione quotidiana”.