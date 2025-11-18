Madrina e ospite speciale della serata: Rosaria Renna, conduttrice radiofonica e televisiva italiana, una delle voci più amate della radio italiana

ASCOLI PICENO – Non un semplice evento, ma una vera e propria Destinazione: un percorso emozionale e informativo che unisce prevenzione, arte, poesia e liberazione in una delle location più suggestive del territorio.

Destinazione Metaversi, dopo lo splendido Castel di Luco, Villa Mastrangelo, Villa Cicchi e lo scenario romantico della notte di san Lorenzo a San Giacomo, approda al Forte Malatesta di Ascoli Piceno, luogo storico che, da simbolo di reclusione e controllo, si trasforma in spazio di condivisione e rinascita, arricchito dalle opere e installazioni del grande stilista e artista Antonio Marras.

L’INFORMAZIONE ATTRAVERSO L’EMOZIONE

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici Disparati e organizzata da Ilaria Roccasecca – con oltre 200 eventi culturali e sociali in tutta Italia – in collaborazione con Domenico Capponi (Capponi Editore), e per l’occasione Annagrazia Di Nicola (assessore comunale con delega, tra le altre, al Bilancio e Gioventù), inclusa la partecipazione a iniziative contro la violenza di genere nel Comune di Ascoli Piceno, nasce da un concept potente: volersi bene, curarsi, prevenire, proteggersi, reagire, cambiare.

In vista del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Destinazione Metaversi offre un’esperienza unica dove informazione e sensibilizzazione si intrecciano con arte, musica, danza e degustazioni enogastronomiche.

Madrina e ospite speciale della serata: Rosaria Renna, conduttrice radiofonica e televisiva italiana, una delle voci più amate della radio italiana, con una carriera iniziata giovanissima e sviluppata tra Radionorba, RDS e oggi Radio Monte Carlo. Sempre presente e attenta ad eventi legati al sociale e alla prevenzione.

ANGOLO D’ASCOLTO E CONSULTI GRATUITI

Grazie alla collaborazione del Centro Medico San Tommaso, sarà attivo un angolo d’ascolto con consulti gratuiti a cura di:

Prof. Ercole De Masi, Gastroenterologo

Dott.ssa Antonella Vitturini, Ginecologa

Dott. Stefano Mori, Psicoterapeuta e Sessuologo

Dott.ssa Serena Crescenzi, Psicoterapeuta

Sarà inoltre presente Laura Sessa vice presidente del Centro Nazionale Violenza Relazionale per offrire supporto e informazioni.

Le presentazioni istituzionali con informazioni utili saranno introdotte da Manuela Cermignani.

Un contributo forte e intimo arriverà da Albarosa e Amici Disparati, che porteranno la testimonianza dei familiari di ragazzi con disabilità psicofisiche, spesso vittime di isolamento sociale, frustrazione e sofferenza.

DUELLO POETICO: QUANDO LE PAROLE LIBERANO

Cuore pulsante dell’evento sarà il Duello Poetico con quattro straordinari protagonisti:

Giorgio Olori (Ascoli Piceno) – ingegnere, scrittore e ideatore del progetto MataVersi per far incontrare parole e luoghi del cuore

Antonio Corradi (Silvi Marina) – scrittore, attore, docente, speaker radiofonico, un vero “One Man Show” che onora il dono della parola

Elisa Pulcini (San Benedetto del Tronto) – psicologa e scrittrice che esplora le infinite versioni di sé attraverso poesia e narrativa

Alessandra Addari (Ascoli Piceno) – giornalista, documentarista e poeta per cui “la poesia è una maniera di essere”

L’ARTE LIBERA: UN TOUR ITINERANTE con la magistrale Guida del Prof. Stefano Papetti

DANZA, MUSICA E GUSTO: TUTTO QUESTO LIBERA E RASSERENA.

L’esperienza sarà arricchita dalle performance di:

Chef Massimo Polidori

Valentina Donà, ballerina

Elena Cacciagrano, arpista

PATROCINI E SOSTENITORI

Con il patrocinio di: Comune di Ascoli Piceno

Con il contributo di: Fondazione Carisap

In collaborazione con: Musei Civici di Ascoli Piceno

Per informazioni:

Associazione Amici Disparati

Organizzazione: Ilaria Roccasecca

Destinazione Metaversi: dove l’arte incontra la cura, e la bellezza diventa strumento di liberazione.

Grazie al sostegno di: Capponi Editore, Residenza 100 Torri di Ascoli Piceno, Velenosi Vini, Good Truck La Sosta di SBT, Premiata Farmacia Centrale Dott. Antonio Rosati, Stilista Marta Jane Alesiani, Fastedit, Xentek.

