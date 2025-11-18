ASCOLI PICENO – Non un semplice evento, ma una vera e propria Destinazione: un percorso emozionale e informativo che unisce prevenzione, arte, poesia e liberazione in una delle location più suggestive del territorio.
Destinazione Metaversi, dopo lo splendido Castel di Luco, Villa Mastrangelo, Villa Cicchi e lo scenario romantico della notte di san Lorenzo a San Giacomo, approda al Forte Malatesta di Ascoli Piceno, luogo storico che, da simbolo di reclusione e controllo, si trasforma in spazio di condivisione e rinascita, arricchito dalle opere e installazioni del grande stilista e artista Antonio Marras.
L’INFORMAZIONE ATTRAVERSO L’EMOZIONE
L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici Disparati e organizzata da Ilaria Roccasecca – con oltre 200 eventi culturali e sociali in tutta Italia – in collaborazione con Domenico Capponi (Capponi Editore), e per l’occasione Annagrazia Di Nicola (assessore comunale con delega, tra le altre, al Bilancio e Gioventù), inclusa la partecipazione a iniziative contro la violenza di genere nel Comune di Ascoli Piceno, nasce da un concept potente: volersi bene, curarsi, prevenire, proteggersi, reagire, cambiare.
In vista del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Destinazione Metaversi offre un’esperienza unica dove informazione e sensibilizzazione si intrecciano con arte, musica, danza e degustazioni enogastronomiche.
Madrina e ospite speciale della serata: Rosaria Renna, conduttrice radiofonica e televisiva italiana, una delle voci più amate della radio italiana, con una carriera iniziata giovanissima e sviluppata tra Radionorba, RDS e oggi Radio Monte Carlo. Sempre presente e attenta ad eventi legati al sociale e alla prevenzione.
ANGOLO D’ASCOLTO E CONSULTI GRATUITI
Grazie alla collaborazione del Centro Medico San Tommaso, sarà attivo un angolo d’ascolto con consulti gratuiti a cura di:
Prof. Ercole De Masi, Gastroenterologo
Dott.ssa Antonella Vitturini, Ginecologa
Dott. Stefano Mori, Psicoterapeuta e Sessuologo
Dott.ssa Serena Crescenzi, Psicoterapeuta
Sarà inoltre presente Laura Sessa vice presidente del Centro Nazionale Violenza Relazionale per offrire supporto e informazioni.
Le presentazioni istituzionali con informazioni utili saranno introdotte da Manuela Cermignani.
Un contributo forte e intimo arriverà da Albarosa e Amici Disparati, che porteranno la testimonianza dei familiari di ragazzi con disabilità psicofisiche, spesso vittime di isolamento sociale, frustrazione e sofferenza.
DUELLO POETICO: QUANDO LE PAROLE LIBERANO
Cuore pulsante dell’evento sarà il Duello Poetico con quattro straordinari protagonisti:
Giorgio Olori (Ascoli Piceno) – ingegnere, scrittore e ideatore del progetto MataVersi per far incontrare parole e luoghi del cuore
Antonio Corradi (Silvi Marina) – scrittore, attore, docente, speaker radiofonico, un vero “One Man Show” che onora il dono della parola
Elisa Pulcini (San Benedetto del Tronto) – psicologa e scrittrice che esplora le infinite versioni di sé attraverso poesia e narrativa
Alessandra Addari (Ascoli Piceno) – giornalista, documentarista e poeta per cui “la poesia è una maniera di essere”
L’ARTE LIBERA: UN TOUR ITINERANTE con la magistrale Guida del Prof. Stefano Papetti
DANZA, MUSICA E GUSTO: TUTTO QUESTO LIBERA E RASSERENA.
L’esperienza sarà arricchita dalle performance di:
Chef Massimo Polidori
Valentina Donà, ballerina
Elena Cacciagrano, arpista
PATROCINI E SOSTENITORI
Con il patrocinio di: Comune di Ascoli Piceno
Con il contributo di: Fondazione Carisap
In collaborazione con: Musei Civici di Ascoli Piceno
Per informazioni:
Associazione Amici Disparati
Organizzazione: Ilaria Roccasecca
Destinazione Metaversi: dove l’arte incontra la cura, e la bellezza diventa strumento di liberazione.
Grazie al sostegno di: Capponi Editore, Residenza 100 Torri di Ascoli Piceno, Velenosi Vini, Good Truck La Sosta di SBT, Premiata Farmacia Centrale Dott. Antonio Rosati, Stilista Marta Jane Alesiani, Fastedit, Xentek.
