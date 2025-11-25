La partecipazione è aperta a persone di ogni età, è gratuita ma è necessario prenotarsi inviando un messaggio al numero 3939365509 con nome e cognome

APPIGNANO DEL TRONTO – Domenica 30 novembre ad Appignano del Tronto si svolgerà una camminata nel borgo, con guide turistiche ed escursionistiche abilitate, con al termine un picnic a chilometro zero. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con U.S. Acli provinciale Aps e con il sostegno della Regione Marche, nell’ambito del bando “Iniziative per il benessere e la qualità della vita” annualità 2025.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 9,30 in Piazza Umberto I e da lì si partirà per un percorso alla scoperta del borgo di Appignano, ricco di cultura, monumenti e arte. La partecipazione è aperta a persone di ogni età, è gratuita ma è necessario prenotarsi inviando un messaggio al numero 3939365509 con nome e cognome, tenendo presente che il numero massimo di iscritti è quaranta.

L’iniziativa fa seguito alla camminata naturalistica che ha toccato domenica scorsa la zona di Montecalvo e l’azienda agricola Mari Anna Maria, iniziativa che ha fatto riscontrare un buon numero di partecipanti provenienti da varie zone di Marche e Abruzzo.

