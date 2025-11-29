ASCOLI PICENO – Al Teatro “Ventidio Basso”, evento di spicco nel panorama musicale italiano, pienone e applausi per quello che era l’atteso concerto di Carmen Consoli che, nell’ambito del suo tour “Teatri 2025”, ha fatto tappa ad Ascoli.
La cantantessa siciliana, è nota per la sua intensa attività live e per i testi che spaziano tra temi sociali, intimisti e rock.
Tantissimi i progetti che la Consoli ha varato nei 3 anni trascorsi dall’ultima pubblicazione: quello stupefacente in duo con Elvis Costello, i due tour mondiali con i quali ha attraversato le due Americhe e tutta Europa,Terra ca nun senti progetto per il quale ha fondato la prima orchestra di musica popolare siciliana e con il quale ha suonato in meravigliosi siti archeologici e spazi di grande valore storico-culturale, portando nel mondo le sonorità e la tradizione musicale della sua terra.
Ad aprire il concerto la cantautrice Francamente che ha raccolto applausi, mai banale. Poi sale sul palcoscenico del Ventidio Basso la cantantessa per una serata indimenticabile. Nella prima parte tutte le canzoni del suo ultimo album Amuri Luci” è uscito il 3 ottobre 2025, tutto in dialetto siciliano che segna l’inizio di una trilogia dedicata alle sue tre anime: mediterranea, rock e cantautorale. Il disco affonda nelle radici linguistiche e culturali della Sicilia, utilizzando dialetto siciliano e greco antico per esplorare temi come l’identità, la memoria e la resistenza.
In ultimo alcuni dei suoi grandi successi: L’ultimo bacio (2000): Brano famosissimo, title track del film omonimo di Gabriele Muccino, Parole di burro, uno dei suoi singoli di maggior successo dall’album Stato di necessità. In bianco e nero (2000): Altra hit dall’album Stato di necessità, e anche “Quello che sento”, “A.A.A. Cercasi” e anche “A finestra”.
Emozionante la sua performance, che lascia spazio alle riflessioni, e un briciolo di nostalgia.
