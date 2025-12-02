OFFIDA – Sensibilizzare, informare e soprattutto dare strumenti pratici per difendersi da raggiri e frodi: è questo l’obiettivo di “Uniti contro le truffe – Se le conosci non ci caschi”, l’incontro pubblico in programma giovedì 4 dicembre, dalle 17:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale. L’evento è a ingresso libero ed è aperto a tutti i cittadini, con un’attenzione particolare alla popolazione anziana.

L’iniziativa rientra nella nuova campagna di prevenzione e contrasto ai raggiri ai danni degli over 65, promossa nell’ambito di un bando regionale. Il progetto – portato avanti dalle associazioni “Realtà Picene” e Associazione Nazionale Carabinieri Volontariato Ascoli Piceno – verrà replicato anche in altri Comuni del territorio, con l’obiettivo di rafforzare una rete di protezione e informazione capillare.

L’incontro di Offida punta su esempi concreti: si parlerà delle truffe più diffuse al telefono, porta a porta e su internet, con indicazioni su come riconoscere i segnali di allarme e come muoversi in sicurezza. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni e un esperto in materie informatiche per illustrare le modalità più comuni con cui agiscono i truffatori.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il sindaco Luigi Massa: “Il Comune di Offida è da sempre molto attento e sensibile alla popolazione anziana. Questa campagna informativa si prefigge di raggiungere quante più persone possibile, informarle e aiutarle a riconoscere situazioni ingannevoli, che siano in presenza, online o al telefono. Tutto questo per evitare di essere vittime di truffe di cui la cronaca quotidiana è piena: anche per questo è bene non sottovalutare questo fenomeno. Altro aspetto positivo, il fatto che la campagna si sia avvalsa dell’aiuto delle forze dell’ordine e della collaborazione tra associazioni. Sono attori fondamentali della partecipazione e della cura nella nostra città”.

Accanto agli incontri pubblici, le associazioni promotrici hanno attivato anche gli sportelli di ascolto “Sos Truffa”, pensati come punto di riferimento per chi vuole chiedere consigli, condividere esperienze o ricevere supporto. Sono inoltre previsti momenti di ascolto dedicati agli anziani (focus group) e un questionario rivolto agli over 65, per raccogliere dati utili a comprendere meglio il fenomeno e condividerli con le forze dell’ordine al termine della campagna.

Sul valore del progetto è intervenuto anche il Prefetto di Ascoli Piceno, Sante Copponi: “Esprimo vivo apprezzamento per l’iniziativa. Il tema è di particolare rilievo perché il reato delle truffe agli anziani è uno dei più insidiosi, perpetuato nei confronti di soggetti deboli, vulnerabili e fragili, quali sono le persone anziane. Il progetto che sarà realizzato dall’Associazione prevede una attività importantissima di comunicazione agli anziani, per informarli circa i comportamenti da tenere contro i tentativi di truffe. Gli incontri si terranno in diversi Comuni della Provincia e avranno tutto il supporto delle Forze dell’Ordine. Un grazie sincero all’Associazione Realtà Picene per il grande impegno e supporto alle istituzioni su un tema così importante, nella piena e concreta attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà”.

