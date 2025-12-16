ASCOLI PICENO – Nel territorio della provincia di Ascoli Piceno è in corso un progetto che si concluderà il 31 maggio 2026 e che vede protagonisti U.S. Acli provinciale Ascoli Piceno, Amici dell’Opg Odv e Roller Green Associazione Sportiva Dilettantistica.

L’attività sportiva scelta è il pattinaggio, disciplina che diventa strumento di inclusione, educazione e benessere.

Il progetto si chiama “Lo Sport in Movimento: diritti in gioco per una vita sana” ed è finalizzato a favorire l’accesso alla pratica sportiva e l’adozione di corretti stili di vita e sana alimentazione. Le attività sono pensate per i minori, con iniziative di supporto educativo e sensibilizzazione rivolte anche agli adulti di riferimento. L’obiettivo generale è costruire una comunità educante capace di accompagnare bambini e ragazzi verso uno sviluppo sano e inclusivo, promuovendo buone pratiche destinate a durare nel tempo. Il progetto intende garantire a bambini e ragazzi opportunità di attività motoria regolare e percorsi educativi sulla sana alimentazione.

Per raggiungere questo scopo si punta a potenziare l’offerta sportiva ed educativa per i minori, con particolare attenzione a quelli in situazioni di vulnerabilità. Si favorisce l’inclusione sociale e il benessere psico-fisico attraverso lo sport e l’educazione alimentare. Si lavora per creare una rete educativa che coinvolga famiglie, docenti ed educatori, promuovendo la collaborazione tra scuola, comunità e istituzioni. Si valorizzano spazi destrutturati come luoghi di aggregazione sportiva, incentivando il dialogo intergenerazionale e la partecipazione attiva della comunità. Sono previste attività motorie e sportive, insieme a iniziative informative sulla corretta alimentazione L’intento è coinvolgere tutte le fasce d’età nella promozione del benessere attraverso lo sport e l’educazione alimentare. Le attività sportive territoriali sono realizzate da 23 comitati provinciali dell’Unione Sportiva Acli, tra cui quello di Ascoli Piceno. Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, nell’ambito dell’avviso pubblico 2024 destinato agli Enti di Promozione Sportiva per la selezione di progetti finalizzati alla promozione dell’attività sportiva, della salute e dell’educazione alimentare.

