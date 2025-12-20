ASCOLI PICENO – “Un’assemblea molto partecipata, ricca di contributi e di spunti, che ha permesso di ripercorrere con trasparenza e lucidità tutto il percorso che ha condotto alla situazione attuale degli impianti di Monte Piselli”. Così il Sindaco di Ascoli Piceno e Presidente del Cotuge, Marco Fioravanti, ha commentato l’incontro che si è svolto un paio di giorni fa, registrando una forte presenza di cittadini, amministratori e rappresentanti del territorio.

“È stato un momento importante di confronto e verità – ha proseguito Fioravanti – nel quale sono state ricostruite le responsabilità, le scelte e le mancanze che negli anni hanno portato al progressivo abbandono degli impianti. Ma soprattutto è stata un’assemblea rivolta al futuro, che segna simbolicamente l’inizio di una nuova fase. Una nuova epoca per Monte Piselli, che non sarà più una montagna chiusa, gestita nell’interesse di pochi, ma uno spazio pubblico, aperto, condiviso e restituito alla sua funzione naturale: essere patrimonio dell’intera comunità e leva di sviluppo per il territorio. Grazie al lavoro portato avanti dal Cotuge negli ultimi due anni, insieme alle Regioni Marche e Abruzzo, al Commissario alla Ricostruzione e alla maggioranza degli Enti consorziati, oggi esiste una visione chiara e una prospettiva concreta per il rilancio di Monte Piselli. La grande partecipazione all’assemblea dimostra che il territorio è pronto, consapevole e desideroso di essere protagonista. Da qui ripartiamo: con responsabilità, collaborazione istituzionale e una montagna finalmente libera e accessibile a tutti”.

